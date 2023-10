Geraldo Luís na RedeTV: horário do novo programa do apresentador

O apresentador Geraldo Luís está de volta às telinhas, agora na RedeTV! O famoso comanda semanalmente um game show que premiará consultores e clientes de uma linha de produtos e vitaminas por meio de um jogo de perguntas e respostas. A atração também é transmitida pela internet.

Qual o horário do programa do Geraldo Luís na RedeTV?

O programa "Ultra Show - Sidney Oliveira" vai ao ar às terças-feiras, às 22h40, horário de Brasília, logo após o "TV Fama". A transmissão é feita de forma multiplataforma, com exibição na TV e distribuição nos canais digitais da RedeTV! e da Ultrafarma, patrocinadora da emissora.

Os participantes do jogo apresentado por Geraldo serão pessoas que vendem e consomem os produtos da linha Sidney Oliveira, também da rede de farmácias. Eles devem acertar as perguntas feitas pelos jornalistas para ter a chance de ganhar prêmios em dinheiro. A atração também recebe convidados especiais, como a cantora Simony, que participou da estreia do famoso no canal no último dia 10.

Esse não será o único programa de Geraldo Luís na RedeTV. O apresentador também terá uma atração aos domingos chamada 'Geral do Povo', que deve ir ao ar em breve, das 17h45 às 20h40. Isso o coloca em concorrência com outros grandes nomes da televisão brasileira, como Luciano Huck, Eliana e Rodrigo Faro, que estão no ar na Globo, SBT e Record no mesmo horário.

"Geral do Povo" trará histórias reais de brasileiros, semelhante ao que o apresentador costumava fazer na Record. O famoso também promete apresentar um programa diferente a cada domingo. "Ao público, meu muito obrigado por me acompanhar nessa grande caminhada que se inicia e que me levará também aos Domingos em breve, aqui na minha nova casa", escreveu o famoso em sua página no Instagram.

O apresentador encerrou o contrato com a Record em maio de 2023, onde apresentou o "Balanço Geral" durante anos. Geraldo chegou à emissora em 2007, quando começou a comandar um dos programas de maior audiência do canal. Ele também esteve à frente do "Geraldo Brasil" e do "Domingo Show".

O famoso já havia trabalhado na RedeTV anteriormente. Luís iniciou sua carreira na televisão na emissora, onde apresentou o "Repórter Cidadão" entre 2002 e 2005.

Geraldo Luís está atualmente solteiro. O apresentador foi casado durante 14 anos com Mirela, com quem tem um filho, João Pedro Sacramento, de 23 anos. O rapaz é DJ, mais conhecido pelo nome artístico DJ John Sakra.

Como assistir ao programa de Geraldo Luís na Rede TV?

O público pode acompanhar o programa pela televisão e também pela internet, através dos canais da RedeTV! e da Ultrafarma. No entanto, é importante notar que a emissora disponibiliza o sinal online apenas para assinantes do plano RedeTV Plus, que também dá direito a sorteio de prêmios e outros benefícios.

Para assistir pela televisão, basta sintonizar na RedeTV no dia e horário indicado. Para acompanhar pela internet, siga os seguintes passos:

Passo 1: acesse o site da RedeTV no navegador do seu smartphone ou computador (https://www.redetvgo.com.br/home).

Passo 2: clique em 'ao vivo' na aba para ser redirecionado para a transmissão. Se você já possui uma conta, insira o seu e-mail e a senha cadastrados. Caso contrário, será necessário criar um cadastro, fornecendo as informações solicitadas pela plataforma.

Passo 3: o sinal ao vivo só estará disponível para os assinantes do plano RedeTV Plus, que tem custos que variam de R$ 5,00 até R$ 260 por mês. Escolha o plano que melhor se encaixe no seu orçamento e efetue o pagamento.

Passo 4: feito isso, retorne à página inicial e clique em 'ao vivo'. A transmissão começará em poucos segundos.

