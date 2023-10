Giovanni é filho de quem em Elas por Elas?

Giovanni (Felipe Bragança) não é filho de Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano). Apenas Sérgio (Marcos Caruso) e a enfermeira Miriam (Paula Cohen) sabem da verdade, mas ainda não foi revelado qual a origem do rapaz e quando o estudante vai descobrir tudo.

Giovanni não é filho de Jonas em Elas por Elas

A origem de Giovanni deve permanecer desconhecida ao menos por enquanto, já que o garoto foi trocado na maternidade ao nascer. Isso porque o verdadeiro bebê de Helena e Jonas morreu e, para que a filha não sofresse, Sérgio pediu para que a enfermeira trocasse a criança por outra saudável.

Os empresários nunca desconfiaram que da troca, mas o retorno de Miriam pode colocar tudo a perder. A enfermeira volta para a vida de Sérgio para extorquir o ricaço, ameaçando contar toda a verdade e colocar o idoso na cadeia, já que ambos cometeram um crime.

Sendo assim, Giovanni pode ser filho de qualquer pessoa que deu à luz no mesmo dia que Helena. A trama do remake de Elas por Elas é bastante diferente da história original, já que em 1982, houve uma troca entre os filhos da megera e de Adriana (Thalita Carauta), mas o segredo nunca foi revelado a eles.

Na trama em exibição na Globo, Sérgio ofereceu a quantia de R$ 100 mil para Miriam calar a boca, mas a enfermeira quer que o ricaço desembolse meio milhão de reiais. Ou seja, se o idoso não arranjar a grana, é possível que a verdade venha à tona.

A revelação da troca dos bebês também prova que não há chances de Ísis (Rayssa Bratillieri) e Giovanni serem irmãos. No entanto, ainda há a possibilidade da jovem ativista ser filha de Jonas, já que o exame foi feito com a coleta de sangue do rapaz, que não é herdeiro biológico do marido de Helena.

Esse é o provável desfecho que mais repercute entre o público nas redes sociais. Ainda não há previsão de quando Ísis e Giovanni vão descobrir a verdade sobre o passado de seus pais.

O que aconteceu em Elas por Elas de 1982?

A história apresentada no remake é bastante diferente de Elas por Elas de 1982. Na novela exibida há 40 anos, o pai de Helena queria um herdeiro homem para seguir no comando dos negócios da família. Quando descobriu que a filha deu à luz a uma menina, o ricaço trocou a recém-nascida pelo menino, filho de Adriana.

Quem fez a troca foi a enfermeira da maternidade, Eva, interpretada por Nathália Timberg. A mulher também volta para infernizar a vida de Sérgio, que a contrata como governanta da casa como uma forma de comprar o seu silêncio.

Enquanto isso, os filhos de Adriana e Helena também se apaixonaram na versão original da novela e tiveram que lidar com a fúria da mãe do rapaz, que não aceitava o relacionamento dos dois e colocou muitos empecilhos para que os jovens não ficassem juntos.

No final da novela, foi o próprio pai de Helena quem resolveu confessar que trocou os bebês na maternidade. A ricaça fica comovida com a revelação e promete guardar o segredo para o resto da vida para não atrapalhar a vida do filho e da namorada.

A megera também tem um final de redenção ao se desculpar com Adriana por tudo o que fez com ela no passado. Depois de finalmente aceitar o namoro do filho, Helena propõe que os dois viajem juntos pela Europa, selando o final feliz do casal e a trégua com a amiga.