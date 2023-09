Rayssa Bratillieri novelas: atriz de Elas por Elas esteve em Malhação

Rayssa Bratillieri, de 25 anos, interpreta Ísis em "Elas por Elas", a nova novela das seis. A jovem é filha de Adriana (Thalita Carauta), mas irá se apaixonar por Giovanni (Filipe Bragança), filho de Helena (Isabel Teixeira), rival de sua mãe. Quem acompanha as novelas do horário da Globo deve se lembrar da atriz, que já esteve em outras tramas.

Quais novelas Rayssa Bratillieri fez?

A atriz paranaense é mais conhecida por ter interpretado Pérola em "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018), sua primeira novela. A jovem começa a trama namorando Alex (Daniel Rangel) e tem a vida perfeita, estudando nas melhores escolas e se divertindo como manda a juventude. No entanto, a vida da garota muda quando o pai dela é preso ao ser acusado de corrupção.

Pérola também se envolve com Márcio, personagem interpretado pelo ator André Luiz Frambach, 26. Os atores, inclusive, começaram a namorar na vida real em janeiro de 2019 e ficaram juntos por dois anos. Hoje, o rapaz está noivo de Larissa Manoela.

O segundo trabalho de Rayssa em novelas foi em "Éramos Seis" (2019), na qual ela interpretou Soraia, uma garota mimada e fútil como a mãe. A atriz mais uma vez foi par romântico de Frambach, que viveu Julinho na novela das seis.

Depois de trabalhar no folhetim, a atriz participou do filme "The Modelizer" (2023), seu primeiro projeto internacional. Rayssa interpretou a modelo Camila Oliveira, que se envolve com um herdeiro de uma família de magnatas. A atriz também está no elenco do longa "Apaixonada - O Filme", que estreia em breve nos cinemas, e da série "O Amor da Minha Vida", que chega ao catálogo da plataforma de streaming Star+ em 2024.

Agora, Rayssa está em sua terceira novela na Globo. Ísis do remake de Elas por Elas é uma jovem curiosa para saber quem é seu pai, já que sua mãe Adriana mente para a filha dizendo que se trata de um gringo com quem ela se encontrou uma única vez. A militante pela causa animal claramente não acredita na história e começa a desconfiar que ela esconde algo.

Ísis não sabe que Adriana e Helena namoraram o mesmo homem no passado. E esse personagem é justamente o pai de Giovanni, por quem ela se apaixona.

A atriz se mudou do interior do Paraná para o Rio de Janeiro com 17 anos de idade. Antes de ingressar na televisão, participou de algumas peças teatrais como "Tinker Bell Na Floresta Mágica" e "A Bela E A Fera", além dos curtas-metragens "A Colheita", "Algum Romance Transitório" e "Plantando Retalhos".

Quem é o namorado de Rayssa na vida real?

Rayssa Bratillieri namora o diretor criativo Anthony Garcia desde fevereiro de 2022. Os dois já estão morando juntos no Rio de Janeiro e sempre trocam declarações apaixonadas nas redes sociais.

Anteriormente, Rayssa viveu uma polêmica quando circularam rumores nas redes sociais de que André Luiz teria a traído com a atriz Larissa Manoela. Isso porque a famosa fez uma declaração para o amado, em novembro de 2022, afirmando que a relação deles havia começado em maio do ano anterior. No entanto, Frambach ainda estava namorando Bratillieri nessa época.

André Luiz Frambach se pronunciou através de um comentário em uma página no Instagram dedicada ao casal, negando que tenha acontecido traições por qualquer uma das partes envolvidas. "Posso garantir com o coração aberto e com todo amor que vivo e tenho dentro de mim que nunca houve sequer algum desrespeito por quem esteve tantos anos ao meu lado ou traição", escreveu.

O que vai acontecer com a Ísis de Elas por Elas?

Ísis, que é equivalente a personagem Mirian, de Tássia Camargo na versão original, vai se envolver com Giovanni (Filipe Bragança) em Elas por Elas. A dupla já teve várias cenas com clima de romance e o rapaz até pediu para namorar com a jovem, que negou as investidas do ricaço, mas ela não o resistirá por muito tempo e se jogará no amor.

Se esta parte da história não mudar no remake, a dupla dará início a um relacionamento que atormentará Helena (Isabel Teixeira), mãe do rapaz, que tentará atrapalhar o casal. Em 1982, apesar dos obstáculos impostos pela vilã, o casal terminou o folhetim junto e partiu em uma viagem para a Europa nos últimos capítulos.

No entanto, algumas partes da história da dupla irão mudar. Quem viu a versão original deve lembrar que os filhos de Adriana e Helena eram trocados na maternidade pelo pai da ricaça, que queria um herdeiro homem para seus negócios. Sendo assim, a vilã criou o filho de Adriana e a veterinária criou a herdeira de Helena, sem que nenhuma das duas soubesse a verdade. Essa grande revelação só ocorria no desfecho da história, quando o pai de Helena descobria que a herdeira ia tentar incriminar a garota com drogas para que ela fosse presa e não conseguisse ficar com seu filho. No entanto, com a revelação, Helena mudava de atitude e deixava o casal em paz.

Porém, no remake, a diretora Amora Mautner, em entrevista ao F5 da Folha em setembro, já revelou que alguns desses detalhes não poderão ser repetidos na versão de 2023, devido a tecnologia que existe hoje em dia. De acordo com ela, procedimentos como a ultrassonografia durante a gravidez impediriam que Adriana e Helena tivessem seus bebês trocados, já que saberiam o sexo da criança antes do nascimento.

Com isso, é possível perceber que a trama de troca de bebês foi deixada de lado na releitura. Nesta nova versão o mistério deste núcleo será sobre a paternidade de Isís. Segundo mostram os resumos de Elas por Elas, Adriana tentará impedir o romance da filha com Giovanni porque acreditará que ela é filha de Jonas (Mateus Solano), o que faz dos dois irmãos. Como ela não tem certeza se a moça é mesmo herdeira do ex-namorado, o mistério permeará a história pelos próximos meses de exibição.

