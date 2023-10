Quem é o pai de Ísis em Elas por Elas?

A estudante Ísis (Rayssa Bratillieri) inferniza a vida de Adriana (Thalita Carauta) para saber quem é seu pai em "Elas por Elas". Depois de descobrir que sua mãe teve um caso no passado com Jonas (Mateus Solano), a militante desconfiou que o homem podia ser seu pai e pediu um exame de DNA, mas o resultado não será o que ela imaginava, para sua felicidade.

Ísis é filha de quem em Elas por Elas?

O mistério sobre quem é o pai de Ísis continuará nos próximos capítulos de Elas por Elas, já que o resultado do exame de DNA feito pela jovem e Jonas dará negativo. Para o alívio da garota, ela não é irmã de Giovanni (Filipe Bragança), por quem está apaixonada. No entanto, o público tem teorias de que algo está errado e que quem não é filho do marido de Helena (Isabel Teixeira) é o rapaz. Por enquanto, os dois vão continuar namorando após seguirem aliviados ao descobrirem que não são irmãos. Enquanto isso, a estudante continuará sem saber quem é seu pai.

Uma dica será dada ao público em cenas que vão ao ar na terça-feira, 17. Será mostrado ao público que Miriam (Paula Cohen), enfermeira que esteve presente no parto de Giovanni, voltará para atormentar a vida de Sérgio (Marcos Caruso) sobre o nascimento do rapaz. A audiência descobrirá que o pai de Helena guarda um segredo sobre o nascimento do neto, mas ainda não será revelado exatamente o que.

Quem sabe de toda a verdade é Miriam, que volta justamente para chantagear Sérgio e ameaça contar tudo o que sabe sobre Giovanni. A volta da enfermeira faz com que o idoso passe mal e precise ser levado ao hospital - lá, Jonas vê os dois discutindo e fica desconfiado.

Na opinião do público, quem não é filho de Jonas é Giovanni. Uma parcela da audiência desconfia que Helena enganou o marido apenas para se casar com ele e que o rapaz, na verdade, é fruto de algum outro relacionamento da megera. Outros acham que a novela vai manter a mesma trama de 1982 em que os bebês foram trocados na maternidade.

"Certeza que o Sérgio trocou a Ísis e o Giovanni na maternidade pro Jonas nunca desconfiar que o filho não era dele se pedisse DNA algum dia pra Helena", teorizou uma espectadora. "Ísis pode ser filha de Jonas, mas GIOVANNI NÃO É! Na verdade, ele é filho de BRUNO!!!!! Bruno queria Adriana, Helena queria Jonas, mas eram jovens, burros e ele a engravidou. Então, para separar o outro casal, Helena seduziu Jonas e fingiu estar grávida dele", publicou outra.

Relacionado: Mário Fofoca fica com quem no final de Elas por Elas?

O que aconteceu na primeira versão de Elas por Elas?

Em 1982, os filhos de Helena e Adriana, que se chamavam Gil e Mirian, foram trocados na maternidade justamente por Sérgio, que desejava um neto homem para suceder os negócios da família. Como naquela época era mais difícil descobrir o sexo do bebê antes do nascimento, a troca foi feita sem desconfiança de ninguém pela enfermeira, que atendia pelo nome de Eva na versão original.

Assim como está sendo mostrado agora, os filhos de Helena e Adriana também se apaixonaram um pelo outro, fazendo com que a megera tentasse de tudo para separar os dois, o que perdura até os últimos capítulos de Elas por Elas.

Os personagens só descobriram sobre a troca dos bebês nos capítulos finais do folhetim, quando o pai de Helena conta toda a verdade. No entanto, a vilã fica comovida e promete guardar o segredo para o resto da vida para não atrapalhar a felicidade dos filhos.

Helena também pede desculpas à filha de Adriana por tudo que ela a fez passar e propõe que os dois jovens viajem juntos.

Relacionado: Rayssa Bratillieri novelas: atriz de Elas por Elas esteve em Malhação