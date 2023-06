Debora Ozório fez Malhação? Veja as novelas da atriz

Aos 26 anos de idade, Debora Ozório trabalha em sua primeira novela do horário nobre, Terra e Paixão, como a personagem Petra. Porém, a carreira da atriz é mais extensa que isso e conta com outras obras famosas no currículo. A artista participou de Malhação como tantos outros atores da casa? Debora fez sua estreia na televisão quase uma década atrás.

Quais são as novelas de Debora Ozório?

Por ser uma das atrizes jovens em destaque na TV Globo atualmente, há quem possa confundir e acreditar que Debora Ozório participou da novela teen, como outras revelações da emissora, como Alanis Guillen, a Juma de Pantanal, Giovana Cordeiro, protagonista da próxima novela das 7, Fuzuê, ou até mesmo seu colega de elenco, Johnny Massaro, que vive Daniel em Terra e Paixão, irmão de Petra. No entanto, Debora não faz parte dessa lista.

A primeira novela de Debora Ozório na TV Globo foi Totalmente Demais, em 2015. Ela apareceu pouco no folhetim, apenas em flashbacks, como a versão jovem da personagem de Gilda, interpretada pela atriz Leona Cavalli nos dias atuais da novela, mulher casada com Dino (Paulo Rocha) e que cuidava de um bar.

A atriz então migrou brevemente para a Record, em que trabalhou na bíblica O Rico e O Lazaro (2017), como a princesa Nitócris na primeira fase do folhetim. Logo em seguida, ela retornou para os estúdios da Globo e esteve na novela Tempo de Amar, em que viveu a versão jovem de Alzira, uma mulher antiquada e preconceituosa.

Foi neste mesmo ano, em 2018, que ela finalmente ganhou um papel fixo em uma novela e se destacou nas telinhas. Na novela Espelho da Vida, ela era Pat, uma jovem que almejava se tornar atriz e conquistou o público.

Na época, o destaque da atriz em Espelho da Vida levou o público a questionar nas redes sociais se ela então apareceria no principal projeto para jovens atores da casa, Malhação, mas logo em seguida ela se afastou da Globo e partiu para a Fox, canal fechado. Ela trabalhou na série Me Chama de Bruna (2019), em que interpretava a prostituta Alice.

Em 2021, ano em que Malhação foi cancelada pela TV Globo, Debora Ozório ficou longe das produções da TV aberta. Ela atuou na série exclusiva Globoplay Filhas de Eva como Dora Caldas, filha de uma das protagonistas da trama, e esteve também na novela Gênesis, da Record.

Foi só em 2022 que ela retornou para as novelas da Globo e ganhou os holofotes como a personagem Olívia, em Além da Ilusão. A jovem era uma moça determinada e inteligente na trama que não sabia a verdade sobre sua origem. Ela foi criada por Fátima (Patrícia Pinho) e Benê (Cláudio Jaborandy), mas na verdade era filha de Heloísa (Paloma Duarte).

Em 2023, a atriz estreou no horário nobre com sua primeira parceria com o autor Walcyr Carrasco, a novela Terra e Paixão. Na trama, ela é Petra, filha de Antônio La Selva (Tony Ramos) e Irene (Gloria Pires), que é viciada em remédios controlados.

Atores de Terra e Paixão que atuaram em Malhação

Durante 27 anos, a novelinha jovem ganhou novas temporadas e revelou muitos atores no quadro de funcionários da TV Globo. Debora Ozório não foi um desses nomes, mas vários colegas de elenco da atriz de Terra e Paixão fizeram parte da produção.

Daniel em Terra e Paixão - Johnny Massaro: o ator esteve entre 2007 e 2009 no folhetim como o personagem Fernandinho, um garoto estudioso de família judaica e filho de Sarah Chalfon (Franciely Freduzeski).

Caio em Terra e Paixão - Cauã Reymond: Cauã esteve na novela jovem no começo da carreira. Na temporada de 2003, ele interpretou o marcante Maumau, um dos amigos do famoso personagem Cabeção (Sérgio Hondjakoff).

Graça em Terra e Paixão - Agatha Moreira: entre 2012 e 2013, Agatha viveu a personagem Juliana Mezenes, a Ju. A personagem era uma garota muito antenada em moda, maquiagem e outras tendências.

Lucinda em Terra e Paixão - Debora Falabella: Malhação foi o primeiro trabalho de Debora Falabella na TV Globo. A atriz estreou na novela em 1998 e viveu a personagem Antônia.

Andrade em Terra e Paixão - Ângelo Antônio: diferente dos colegas de elenco, Ângelo Antônio não apareceu na novela na juventude. O famoso apareceu na trama já mais velho, em 2017-2018, e fez o papel de Luis Becker, paoi de Clara (Isabella Scherer).

Odilon em Terra e Paixão - Jonathan Azevedo: entre 2011 e 2012, Jonathan Azevedo foi Fojô em Malhação, um amigão da galera que tinha grande parceria com Moisés (Alejandro Claveaux).

