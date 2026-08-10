Globo demite cinegrafista após agressão a jornalista antes de debate em SP

A TV Globo rescindiu o contrato do cinegrafista acusado de agredir o jornalista Igor Carvalho, do Brasil de Fato, pouco antes do primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, realizado pela Band no domingo (9). O profissional atuava como prestador de serviço temporário para a GloboNews.

O que aconteceu com o cinegrafista da Globo?

A agressão aconteceu nos bastidores do debate da Band, antes do início do evento. Segundo o relato de Carvalho, houve uma discussão entre os dois profissionais depois de alguns esbarrões. Na sequência, o jornalista afirma ter sido atingido por uma cabeçada no rosto.

O repórter precisou receber atendimento médico e havia suspeita de fratura no nariz. Após o golpe, ele ficou desnorteado e foi auxiliado por seguranças e pela equipe médica que estava no local. O jornalista relatou posteriormente que estava bem e agradeceu pelo atendimento recebido durante o episódio. Ele também afirmou que pretende registrar um boletim de ocorrência contra o cinegrafista.

A Globo confirmou o desligamento do profissional ainda no domingo. Em comunicado, a emissora informou que analisou o caso antes de tomar a decisão e afirmou repudiar qualquer tipo de violência. O contrato do cinegrafista, que não fazia parte do quadro fixo da empresa, foi encerrado.

A Band, responsável pela realização do debate, também se manifestou sobre o episódio. A emissora afirmou que o jornalista recebeu atendimento imediatamente após a agressão e que o cinegrafista foi retirado das dependências do local.

O Brasil de Fato, veículo onde Igor Carvalho trabalha, condenou a agressão e destacou a necessidade de proteção aos profissionais de imprensa durante o exercício da atividade. Para o veículo, episódios desse tipo atingem não apenas o jornalista envolvido, mas também o direito à informação.

O caso ocorreu durante a cobertura do primeiro debate entre os candidatos ao governo paulista. O encontro reuniu Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad e marcou o início da série de confrontos entre os principais nomes que disputam o Palácio dos Bandeirantes nas eleições de 2026.

Até a publicação desta reportagem, o cinegrafista não havia se manifestado publicamente sobre a agressão.