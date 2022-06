Gonçalo morre em A Favorita? Personagem é vítima de enganação

Goncalo morre em A Favorita com plano diabólico de Flora - Foto: Reprodução/Globo

Vivido por Mauro Mendonça no folhetim de João Emanuel Carneiro, o pai de Marcelo é um dos personagens que fica a par das maldades de Flora. Por conta disso, o ricaço acaba nas garras da vilã, que arma um plano para derrubá-lo. Ao ser engando e acreditar que uma tragédia tomou conta de sua família, Gonçalo morre em A Favorita.

Gonçalo morre na novela A Favorita?

Gonçalo morre em A Favorita com um infarto fulminante causado por Flora. O empresário acredita nas palavras de Flora, que mente e diz que Lara (Mariana Ximenes) e Irene (Gloria Menezes) estão mortas. Como a vilã interpretada por Patrícia Pilar havia trocado os remédios contra hipertensão do ricaço por pílulas de farinha, Gonçalo não sobrevive ao choque.

Tudo acontece nas semanas finais da novela. Gonçalo descobriu a verdade sobre os crimes de Flora e quer revelar tudo para a polícia. Ele chega a ver um vídeo que estava sob os cuidados de Dodi que mostra com clareza que Flora assassinou o Dr. Salvatore.

Quando Gonçalo está prestes a ir na polícia para provar a inocência de Donatela e mandar Flora de volta para a cadeia, ele se desespera ao descobrir que a neta e a esposa estão em perigo. Ele então vai até o rancho e encontra uma cena de horror.

Ao chegar no local, em que mais tarde morre na novela A Favorita, Gonçalo vê muito sangue espalhado pelo lugar. Flora aparece toda ensanguentada e dá a entender que assassinou Lara e Irene. A verdade é que tudo não passou de uma encenação, mas como Gonçalo não sabe disso, começa a passar mal.

Gonçalo cai e em seguida morre em A Favorita. Os últimos suspiros do empresário são agonizantes. Enquanto ele sofre com o infarto enquanto se debate no chão, Flora mente mais um pouco e descreve a maneira que tirou a vida de Lara e Irene. Gonçalo então não resiste.

Flora faz outras vítimas na novela

Gonçalo não é único que morre em A Favorita por culpa de Flora. A primeira vítima da vilã é o filho de Gonçalo, Marcelo. O herdeiro dos Fontini é assassinado com três tiros depois que ele descobre segredos de Flora e está prestes a revelar que Lara não é sua filha biológica.

Anos mais tarde, depois que Flora deixa a cadeia, o rastro deixado pela mau-caráter é grande. Ela assassina o médico Salvatore, que era uma das testemunhas principais do crime por ter falado com Marcelo pouco antes do marido de Donatela falecer. Flora arma para a personagem de Claudia Raia e faz parecer que Donatela cometeu assassinato de Salvatore

Depois, Maíra passa a investigar a morte do médico e descobre os crimes de Flora. Para se livrar da personagem de Juliana Paes, Flora decide atropelar a jovem, mas ela sobrevive. No hospital, Flora se passa por uma enfermeira e termina o serviço, desta vez Maíra não escapa.

Cúmplice de Flora em muitos crimes, Dodi também é vítima de Flora. Ele tem um embate com a vilã nos capítulos da trama e acaba levando a pior.

Irene acreditava na inocência de Flora, o que custa a vida de seu marido na novela:

Mauro Mendonça fez apenas 4 novelas após A Favorita

Ator que interpretou Gonçalo em A Favorita, Mauro Mendonça está atualmente com 91 anos e afastados das câmeras há algum tempo. A última novela do famoso foi Êta Mundo Bom, que foi ao ar em 2016, época em que ele também lançou seu último filme, Tô Ryca.

Entre o final de A Favorita e sua última novela em 2016, Mauro esteve em mais três folhetins, Paraíso (2009), Passione (2010) e TiTiTi (2010 – 2011). Neste meio tempo, ele também apareceu nas séries As Brasileiras (2012), Gabriela (2012) e no filme Os Homens São de Marte… E é pra Lá que Eu Vou (2014).

Casado com Rosamaria Murtinho há mais de 60 anos, o ator não tem redes sociais, mas aparece de vez em quando em fotos no Instagram oficial da esposa. Eles são pais de Mauro Mendonça Filho, Rodrigo Mendonça e João Paulo Mendonça.

