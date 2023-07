Graça e Caio casam? Ex de Daniel fica noiva do cunhado em Terra e Paixão

Graça e Caio (Cauã Reymond) vão ficar noivos no capítulo desta sexta-feira, 14, de Terra e Paixão. Depois de uma conversa com Antônio (Tony Ramos), o rapaz vai decidir pedir a mão da cunhada em casamento para que o produtor rural deixe Aline (Barbara Reis) em paz.

O que acontece com Graça e Caio?

Em cenas que vão ao ar a partir desta sexta-feira, 14, Graça e Caio vão oficializar o compromisso em Terra e Paixão. Isso porque, Antônio pede para Ramiro matar Aline, mas o primogênito chega a tempo para salvá-la. O rapaz vai enfrentar o pai mais uma vez, que prometerá deixar a viúva em paz caso o rapaz se case com a cunhada.

Caio está disposto a fazer tudo para garantir o bem estar de Aline e aceita a proposta do pai. O galã irá até a boutique de Graça e a pedirá em casamento. "Quero dizer que pensei muito no que você me disse, Graça. Pensei muito no meu irmão também... Eu sinto que tenho uma dívida com ele. Eu quero criar esse menino, menina... em nome do Daniel", dirá.

Graça vai ficar chocada por alguns instantes e questionará o cunhado se ele realmente está falando em casamento. "Eu quero me casar com você. Quero formar família, e ser o pai dessa criança. Graça, me aceita", pedirá ele. Em seguida, os dois se abraçam e se beijam pela primeira vez. "Quero ser feliz com você, Caio. Quero te amar", completa a loira. No entanto, o primogênito deixará claro que só está fazendo isso por Daniel.

Apesar da oficialização do noivado, o primogênito ainda pode colocar tudo a perder. Na próxima semana, Caio irá se declarar novamente para Aline e oferecerá ajuda para que a viúva possa pagar a segunda parcela do empréstimo.

Já Irene (Glória Pires) não vai desistir de tentar matar a protagonista. Mesmo com a promessa de Antônio, a vilã tentará envenenar a produtora rural colocando os remédios de Petra (Debora Ozório) dissolvidos em uma taça de champanhe. No entanto, Aline se recusa a beber o drink oferecido pela megera.

Caio descobre as intenções da madrasta e ameaça colocá-la na cadeia e não se casar com Graça, caso algo aconteça com Aline.

Ainda não há informações se Graça e Caio de fato se casam ou se algo irá acontecer para que a união seja cancelada. Mais adiante, o primogênito irá descobrir que o filho da dona da boutique é de Marino (Leandro Lima) e não de Daniel.

Graça seduz Caio e faz o rapaz esquecer Aline

Se casar com Caio não será nenhum sacrifício para Graça, que dirá que gostou de beijar o rapaz após o pedido de noivado. Disposta a fazer a relação dar certo, a loira vai pedir para tomar banho junto ao noivo em cenas que vão ao ar nos próximos capítulos, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

Na próxima terça-feira, 18, Graça fará uma visita ao amado. Angelina (Inez Viana) vai dizer que Caio está tomando banho, e a dona da boutique aproveitará para surpreender o rapaz, que estará nu no chuveiro. "Graça... O que tá fazendo aqui?", se assustará ele. "Vim tomar banho com você...", responderá ela enquanto tira a roupa e entra no box. A cena será cortada neste momento.

Depois, Graça irá conversar com Irene. "Preciso garantir esse casamento", dirá a loira. "Você está sendo esperta. O Caio é duro de domar", concordará a vilã.

