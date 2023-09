Gracinha perde o bebê de Cláudio em Mulheres Apaixonadas?

Gracinha (Carol Castro) vai cogitar interromper a gestação do filho que espera de Cláudio (Erik Marmo). A revelação da gravidez fará com que Marta (Marly Bueno) rejeite a filha da empregada e a expulse de sua casa, além de acusá-la de tentar dar o golpe do baú no filho. Surpreendentemente, será Edwiges (Caroline Dieckmann) quem vai aconselhar a jovem.

O que acontece com a gravidez de Gracinha?

Embora atravesse algumas dificuldades, Gracinha mantém a gravidez e não perde o bebê que espera de Cláudio. Depois de muito pensar se deveria mesmo ter a criança, a moça conversa com Edwiges, que é católica e a convence de ter o filho.

Em um primeiro confronto, a loira também acusa a personagem de Carol Castro de querer dar o golpe do baú, mas logo se entende com a moça. A conversa das duas acontece no capítulo 151 da exibição original de Mulheres Apaixonadas.

Edwiges e Gracinha conversam em uma igreja, e a loira diz que falou com Cláudio. "Ele disse que você vai tirar a criança", afirmou. "O que vocês dois têm a ver com o que eu faço ou deixo de fazer?", questiona a filha da empregada.

É então que Edwiges pede para que a rival não faça um aborto, mas Gracinha diz que o filho teria pouca chance de ser feliz por já ser rejeitado pela família e pelo próprio pai. A jovem também afirma que nem casa ela tem mais para morar, e recebe uma proposta inusitada da mocinha.

"Eu te ofereço minha casa", responde Edwiges. Gracinha se surpreende, e a namorada diz que ela pode morar em seu lar até a criança nascer e, se após o nascimento, ela não quiser criar o filho, a loira está disposta a ficar com ele. "Eu crio ele para você", continua. A personagem de Carolina Dieckmann segue dizendo que não quer que Gracinha aborte por ser contra as leis da igreja e de Deus.

A conversa com Edwiges é decisiva para que Gracinha opte por seguir com a gravidez. No entanto, ela não ficará com Cláudio como desejava.

Qual o final de Gracinha em Mulheres Apaixonadas?

Gracinha não terá um final feliz em Mulheres Apaixonadas. A jovem terá o filho, mas ficará solitária e não encontrará um novo amor. Nos capítulos finais da trama de Manoel Carlos, Edwiges e Cláudio se acertam de vez e se casam. Gracinha comparece ao casamento dos pombinhos e é vista com um olhar cabisbaixo entre os convidados, como se lamentasse o fato de ter perdido seu amado. A filha da empregada encontra Marta, mas é mal recebida pela mãe do noivo. "O que você veio fazer aqui? Veio estragar o casamento do meu filho?", pergunta a ricaça. A jovem explica que fez o ultrassom e que espera uma menina. "Ainda bem, assim não vai carregar o nome do meu filho", debocha a madame. Cláudio e Edwiges vão passar a lua de mel em Nova York, onde a jovem finalmente perde a virgindade após o casamento. Já Gracinha permanece no Brasil e segue a gestação. Nas cenas finais, a jovem enfim dá à luz a filha, enquanto continua sendo acusada por Marta de querer dar o golpe do baú em Cláudio. A reprise de Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo segue no ar, ao menos, até o final deste ano ou início de 2024. A substituta ainda não foi anunciada pela emissora, mas o público pode esperar mais um sucesso do horário nobre.

