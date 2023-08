Vote: qual novela deve ser a substituta de Mulheres Apaixonadas?

Adriana Esteves em "Torre de Babel" e Bianca Bin em "O Outro Lado do Paraíso" - Foto: Reprodução/Rede Globo

"Mulheres Apaixonadas" deve seguir no Vale a Pena Ver de Novo até o final de 2023, mas os noveleiros já começam a especular qual será a próxima trama de que vai ganhar uma reprise na Globo. A faixa costuma trazer de volta para o ar títulos que fizeram sucesso no horário nobre e ficaram marcadas na memória do público. Mas qual deve ser a nova reprise? Deixe sua opinião!

A Próxima Vítima (1995) | substituta de Mulheres Apaixonadas?

A novela de Silvio de Abreu foi um enorme sucesso na década de 90 e parou o Brasil com a trama policial. O folhetim conquistou média de 47.41 pontos.

A história se passa no bairro do Bixiga, em São Paulo, onde uma série de assassinatos começam a acontecer ao longo da trama, aparentemente sem conexão um com o outro.

A protagonista é Ana (Susana Vieira), dona de uma cantina italiana, que vive um romance com Marcelo (José Wilker), um homem casado. A mulher tem três filhos com o amante: Carina (Deborah Secco), Sandrinho (André Gonçalves) e Giulio (Eduardo Felipe).

Marcelo, um verdadeiro mau-caráter, é casado rom a a rica Francesca Ferreto (Tereza Rachel), mas também mantém um caso com a sobrinha de sua esposa, Isabela (Claudia Ohana). Quando a ricaça descobre a traição do marido, é misteriosamente assassinada.

Torre de Babel (1998)

Outro sucesso do horário nobre, Torre de Babel marcou 43.56 pontos de média. A novela é de autoria de Silvio de Abreu.A trama se inicia em São Paulo na década de 70, quando José Clementino (Tony Ramos) começa a trabalhar como pedreiro na construção de um shopping center, obra comandada pelo engenheiro César Toledo (Tarcísio Meira).

Durante uma festa, a esposa de Clementino começa a flertar com vários homens e dá um perdido no marido. Quando ele a encontra, ela está tendo relação com dois homens. Tomado pela fúria, o protagonista mata a esposa e os outros dois homens, e passa vinte anos na cadeia após César depor contra ele.

Duas décadas depois, ao deixar a prisão, Clementino sai com o objetivo de se vingar de César.

Porto dos Milagres (2001) | substituta de Mulheres Apaixonadas?

Escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, Porto dos Milagres marcou 44.36 pontos de média de audiência. O folhetim é baseado em dois livros de Jorge Amado: Mar Morto e A Descoberta da América Pelos Turcos.

O fio condutor do folhetim é o embate entre o pescador Guma (Marcos Palmeira), representante do povo, e o poderoso Félix (Antonio Fagundes), que conta com a ajuda de sua esposa, a ambiciosa Adma (Cassia Kis), em seus planos burgueses inescrupuloso.

Além da luta de classes, o público também acompanha o triângulo amoroso entre Guma, Lívia (Flávia Alessandra) e Esmeralda (Camila Pitanga).

América (2005)

Uma das tramas mais pedidas pelos noveleiros nas redes socias, América nunca foi reprisada pela Rede Globo. A novela de Glória Perez obteve média de 49.21 pontos.

A protagonista Sol (Deborah Secco) sonha em morar nos Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Mesmo após conhecer e se apaixonar por Tião (Murilo Benício), ela decide abandonar tudo para tentar atravessar ilegalmente a fronteira do México após ter o visto negado dezenas de vezes.

Duas Caras (2007) | substituta de Mulheres Apaixonadas?

Duas Caras, de Aguinaldo Silva, marcou 41.04 pontos de média no horário nobre. A novela é mais uma com temática de vingança que fez sucesso entre a audiência.

O público acompanha a história de Maria Paula (Marjorie Estiano), que planeja uma vingança contra Marconi Ferraço/Adalberto Rangel (Dalton Vigh), um homem misterioso que casou-se com ela, mas desapareceu e roubou toda a sua fortuna, deixando-a na miséria.

Salve Jorge (2012)

A trama foi bastante criticada em sua época de exibição, mas hoje faz um grande sucesso no Globoplay e ocupa o 7º lugar na lista do top 10 títulos mais consumidos da plataforma. A novela de Glória Perez marcou 33.97 pontos de audiência.

O enredo central da história é o tráfico internacional de mulheres. A protagonista Morena (Nanda Costa), moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, recebe uma proposta para trabalhar na Turquia. Vendo a oportunidade como uma chance de mudar de vida, ela deixa seu grande amor Theo (Rodrigo Lombardi) para embarcar rumo ao exterior. Chegando lá, a mocinha descobre que foi traficada e é obrigada a trabalhar como garota de programa.

Amor à Vida (2013) substituta de Mulheres Apaixonadas?

Walcyr Carrasco obteve êxito com Amor à Vida, que rendeu 35.51 pontos de audiência para o horário nobre da Globo, número maior que sua antecessora e sucessora.

Félix (Mateus Solano), que tem muita inveja de sua irmã Paloma (Paolla Oliveira), joga a filha recém-nascida da mocinha em uma caçamba de lixo. A criança é encontrada por Bruno (Malvino Salvador), que se apaixona pela protagonista ao longo da trama.

O Outro Lado do Paraíso (2017)

Outro sucesso de Walcyr Carrasco, O Outro Lado do Paraíso conquistou 38.23 pontos de audiência com mais uma história de vingança.

Clara (Bianca Bin), neta de Josafá (Lima Duarte), se apaixona por Gael (Sergio Guizé), herdeiro da família mais poderosa de Palmas. No entanto, Sophia (Marieta Severo), a mãe do rapaz, só aceita o casamento quando descobre que as terras do avô da mocinha têm esmeraldas.

De olho na fortuna, Sophia interna Clara em um hospital psiquiátrico por dez anos. A protagonista consegue fugir e ressurge milionária, pronta para se vingar da sogra.

