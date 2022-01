Guebo morre em Nos Tempos do Imperador? Globo muda final

Guebo (Maicon Rodrigues) corria o risco de morrer em um dos finais escritos por Alessandro Marson e Thereza Falcão em Nos Tempos do Imperador. A cena faria uma alusão à morte de George Floyd, mas foi reavaliada da emissora e ficou de fora do corte final da novela. As informações são do Notícias da TV.

Guebo morre em Nos Tempos do Imperador?

No roteiro original de Nos Tempos do Imperador, havia uma cena em que Borges (Danilo Dal Farra) tentaria matar Guebo colocando os joelhos sob o pescoço do líder dos guerreiros, assim como aconteceu no caso George Floyd nos Estados Unidos em 2020. O personagem também falaria a frase “não consigo respirar”, dita pelo americano antes de ser morto pelo policial.

A cena, porém, não será exibida na novela. O policial de fato irá perseguir Guebo, mas não tentará matá-lo dessa forma. Ainda não se sabe ao certo qual será o fim da história de Guebo – existe a possibilidade dele ter um final feliz ao lado de Zayla (Heslaine Vieira), que se redimirá de todas as suas maldades até o fim da novela.

No momento, o personagem está casado com Justina (Cinara Leal). Apesar disso, Guebo nunca escondeu sua paixão por Zayla desde o começo da novela. Porém, as vilanias da filha de Olu (Rogério Brito) e seu romance com Tonico (Alexandre Nero) acabaram afastando o rapaz.

Quando acaba a novela?

O público vai conhecer em breve o desfecho da história de Guebo, Zayla, Justina e demais personagens em Nos Tempos do Imperador pois a novela entra em suas duas últimas semanas na segunda-feira (24).

A história de Dom Pedro II (Selton Mello) termina em 4 de fevereiro. A partir do dia 7, a Globo passa a exibir Além da Ilusão, de autoria de Alessandra Poggi.

Larissa Manoela, Rafael Vitti, Danilo Mesquita, Jayme Matarazzo, Bárbara Paz, Marcello Novaes, Malu Galli, Antonio Calloni, Marisa Orth, Lima Duarte e Eriberto Leão são alguns dos atores presentes no elenco.

Para acompanhar o fim de Nos Tempos do Imperador e a estreia da nova novela das seis, basta sintonizar na Globo de segunda a sábado, na faixa de horário das 18h.

Todos os capítulos também ficam salvos para os assinantes do GloboPlay após a exibição na TV. Para assistir, é só procurar por Nos Tempos do Imperador na aba de busca, e Além da Ilusão depois que a novela estiver no ar. Os episódios apareceram na tela e basta clicar no ‘play’.

Leia também: Final de Tonico em Nos Tempos do Imperador terá decadência e morte