Guta da novela Pantanal: história e final da personagem

Luciene Adami fez sucesso nos anos 90 quando interpretou Guta da novela Pantanal. A personagem chamou atenção por ser uma garota a frente de seu tempo e agora a jovem retorna às telinhas com o remake do folhetim de Benedito Ruy Barbosa. Na versão da Globo, o papel ficou com Julia Dalavia.

Qual era a história da Guta da novela Pantanal?

Guta é filha de Tenório e Maria Bruaca na história da novela Pantanal, ela é livre, segura de si e sabe o que quer. Quando deixa a cidade grande – lugar em que morava e estudava – para retornar ao pantanal, passa a ser a fortaleza da mãe, que sofre nas mãos do marido moralista e mau-caráter.

Guta descobre na história da novela Pantanal que seu pai tem uma segunda família e parte para confrontar o patriarca. Durante a trama, a jovem vive um polêmico romance com Marcelo, que é filho de seu pai com a amante, Zuleika, ou seja, seu meio-irmão.

O romance da dupla permanece em segredo durante parte do folhetim, pois a moça tem medo da reação do pai. Perto da reta final de Pantanal, um acontecimento deixa o casal apavorado: Guta descobre uma gravidez. No entanto, uma revelação muda tudo, Zuleika revela que Marcelo é fruto de uma traição, por isso ele não é filho de Tenório como Guta.

Ao longo da novela Pantanal, Guta também se envolve em um triângulo amoroso com Jove e chama a atenção do meio-irmão do rapaz, Tadeu, mas esses romances não chegam a lugar nenhum. A jovem termina o folhetim feliz ao lado de Marcelo e o bebê do casal, depois de descobrir a verdade sobre a paternidade do amado.

Mudanças na novela de 2022

A atriz Julia Dalavia, que vai viver a personagem no remake, revelou que a personagem ainda será uma mulher decidida e independente, porém, que ela chocará menos a audiência do que a versão original.

“Naquela época ter aquela liberdade da Guta era mais transgressor, hoje podia ser uma amiga minha, minha tia, a gente. A Guta de hoje é uma garota que luta pelo direito de colocar no mundo”, comentou a famosa no final de março.

Sobre a trama da jovem na novela, foi revelado que o triângulo com Jove ainda será abordado no remake, detalhes do romance da jovem com Marcelo até o momento não foram divulgados pela Globo. A personagem chegará na novela a partir da segunda fase, depois que se formar em engenharia civil em São Paulo.

Quem vai interpretar a personagem no remake de Pantanal?

A atriz Julia Dalavia, hoje com 24 anos, atua desde os 8 anos de idade no teatro e no cinema, seu primeiro papel nas telonas foi em um filme do humorista Renato Aragão, O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili, em 2006.

Já nas telinhas, a primeira personagem da atriz que viverá Guta na nova novela de Pantanal foi a versão jovem de Angélica na série As Canalhas (2013). No ano seguinte, ela atuou na série Em Família e também estreou em sua primeira novela, Boogie Oogie, como a personagem Alessandra Dias dos Santos.

Depois a atriz somou mais alguns filmes no currículo e então estreou no horário nobre da Globo com a novela Velho Chico (2016). Atuou em Justiça (2016) e Os Dias Eram Assim (2017) e apareceu em mais uma novela, O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018).

Em 2019, estrelou Órfãos da Terra e em 2022 lança O Pastor e o Guerrilheiro e a novela Pantanal, em que vive Guta.

