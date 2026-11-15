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Temperatura Máxima hoje exibe Resistência, filme indicado ao Oscar

Filme de ficção científica dirigido por Gareth Edwards acompanha um ex-agente recrutado

Escrito por Anny Malagolini
Resistência filme temperatura máxima
Foto: divulgação
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Uma missão para salvar a humanidade acaba colocando um ex-soldado diante de uma escolha difícil. Essa é a história de Resistência (The Creator), filme escolhido pela Globo para a Temperatura Máxima deste domingo, dia 15 de novembro, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Na trama, o mundo enfrenta uma guerra entre humanos e inteligência artificial. Joshua, vivido por John David Washington, conhece de perto esse conflito. Ex-agente das forças especiais, ele carrega o desaparecimento da esposa, Maya (Gemma Chan), quando recebe uma nova missão: encontrar e eliminar o Criador, responsável pelo desenvolvimento de uma IA capaz de ameaçar a humanidade.

A operação parecia ter um objetivo claro. Mas Joshua descobre que a arma desenvolvida pelo inimigo tem a aparência de uma criança. Chamada Alphie e interpretada por Madeleine Yuna Voyles, ela muda o rumo da missão e faz o protagonista questionar o lado que escolheu defender.

A partir daí, o filme deixa de ser apenas uma perseguição militar. Joshua precisa decidir se continua cumprindo as ordens ou se protege aquela que deveria destruir.

Gareth Edwards dirige o longa, lançado em 2023. O cineasta também comandou Godzilla (2014) e Rogue One: Uma História Star Wars (2016). John David Washington, Gemma Chan e Madeleine Yuna Voyles estão entre os protagonistas. O elenco conta ainda com Ken Watanabe, Allison Janney e Sturgill Simpson.

Com 2 horas e 13 minutos de duração, Resistência mistura ficção científica, ação e aventura. A produção também chamou atenção na temporada de premiações: recebeu duas indicações ao Oscar 2024, nas categorias de melhores efeitos visuais e melhor som.

Resistência recebeu indicação ao Oscar?

A produção também teve reconhecimento na temporada de premiações. Resistência recebeu duas indicações ao Oscar 2024: melhores efeitos visuais e melhor som.

Mais do que apresentar uma disputa entre máquinas e seres humanos, a história coloca em discussão a maneira como a sociedade reage ao desconhecido. Ao mostrar robôs que convivem com pessoas e são capazes de demonstrar comportamentos humanos, o filme questiona até que ponto a inteligência artificial deve ser vista como inimiga.

A produção mistura cenas de combate, perseguições e conflitos pessoais em uma trama na qual Joshua precisa decidir se continua seguindo as ordens militares ou se acredita no que descobriu durante a missão.

Veja a programação da Sessão da Tarde

Jornalista Anny Malagolini
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Tem passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado e Tempo Novo. Profissional sob o DRT 1272/MS

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