Sessão da Tarde de hoje exibe o clássico MIB: Homens de Preto Internacional

Sessão da Tarde de hoje exibe o clássico MIB: Homens de Preto Internacional

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A Sessão da Tarde desta sexta-feira, 13 de novembro, exibe o filme MIB: Homens de Preto Internacional, a partir das 15h25. Com Tessa Thompson e Chris Hemsworth nos papéis principais, a produção apresenta uma nova dupla de agentes encarregada de investigar a presença de extraterrestres na Terra.

MIB: Homens de Preto Internacional é bom?

Apesar do carisma dos protagonistas, o longa enfrenta dificuldades para encontrar uma identidade própria. A avaliação aponta que, embora seja razoavelmente divertido, o filme não apresenta uma justificativa convincente para a retomada da franquia sem os atores que marcaram os primeiros títulos, Will Smith e Tommy Lee Jones.

Na história, Tessa Thompson interpreta uma mulher que, desde a infância, deseja descobrir a existência de uma organização governamental responsável por controlar as relações entre humanos e alienígenas. Depois de conseguir ingressar na agência, ela passa a trabalhar ao lado do Agente H, personagem de Chris Hemsworth.

Os dois embarcam em uma investigação internacional, encontram diferentes espécies extraterrestres e enfrentam situações que misturam ação, ficção científica e humor.

A química entre Thompson e Hemsworth é um dos pontos positivos da produção. Os atores demonstram carisma e conseguem dar algum ritmo à história, mesmo diante de um roteiro considerado pouco consistente.

O problema está no equilíbrio entre os diferentes elementos. A tentativa de combinar piadas, aventura e mistério de ficção científica resulta em uma narrativa que não desenvolve plenamente nenhuma dessas propostas.

A direção de F. Gary Gray também recebe ressalvas. Conhecido por trabalhos como Velozes e Furiosos 8, o cineasta conduz a produção de maneira funcional, mas sem reproduzir o estilo excêntrico e a personalidade visual que marcaram os filmes anteriores da franquia.

Uma das sequências que mais se destacam envolve a personagem interpretada por Rebecca Ferguson, uma traficante de armas alienígena. Nesses momentos, o humor e a interação entre os personagens encontram um ritmo mais natural.

No conjunto, Homens de Preto: Internacional apresenta uma tentativa de renovação que depende muito do desempenho de seus protagonistas. Thompson e Hemsworth mostram potencial para trabalhar juntos em outras produções, mas o filme não consegue transformar essa química em um blockbuster com identidade própria.

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