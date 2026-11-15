Sessão da Tarde desta semana: cinco filmes de 16 a 20 de novembro

Sessão da Tarde desta semana: cinco filmes de 16 a 20 de novembro

A programação da Sessão da Tarde desta semana reúne cinco produções que passam por diferentes gêneros, com histórias sobre família, amizade, superação, liberdade e relacionamentos. Entre os destaques estão o drama protagonizado por Kevin Hart, uma cinebiografia de Harriet Tubman e a trajetória da boxeadora Claressa Shields. A seleção também conta com uma comédia brasileira estrelada por Cacau Protásio e um drama sobre dois amigos que crescem em um conjunto habitacional de Chicago.

Confira a história de cada filme previsto para a programação.

Paternidade

O filme Paternidade (Fatherhood), estrelado por Kevin Hart, acompanha Matt, um homem que precisa assumir sozinho a criação da filha depois de uma tragédia familiar. Sua esposa morre pouco depois do nascimento da menina, deixando para ele a responsabilidade de aprender a ser pai sem a companheira.

Inspirado em uma história real e no livro Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love, escrito por Matt Logelin, o longa aborda os desafios da paternidade solo, o luto e a construção de uma relação entre pai e filha.

Lançado em 2021, o filme tem direção de Paul Weitz e também conta com Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise e Melody Hurd no elenco.

Crescendo Juntos: A História de Erik e Malik

Ambientado em Chicago, em 1992, Crescendo Juntos: A História de Erik e Malik (We Grown Now) apresenta a amizade entre dois meninos que crescem no conjunto habitacional Cabrini-Green.

Malik e Eric são melhores amigos e compartilham descobertas, brincadeiras e experiências típicas da infância. Enquanto aproveitam a liberdade de explorar o mundo ao redor, os garotos também começam a perceber as dificuldades sociais e os conflitos que afetam a comunidade onde vivem.

A rotina dos dois muda depois que uma tragédia atinge o bairro, fazendo com que a amizade e a maneira como enxergam o mundo sejam colocadas à prova.

Dirigido por Minhal Baig, o drama foi lançado em 2023 e tem Blake Cameron James e Gian Knight Ramirez nos papéis dos protagonistas. Jurnee Smollett e Lil Rel Howery também integram o elenco.

Harriet – O Caminho Para a Liberdade

O drama histórico Harriet – O Caminho Para a Liberdade (Harriet) retrata a trajetória de Harriet Tubman, uma das figuras mais conhecidas da luta contra a escravidão nos Estados Unidos.

A história começa quando Harriet consegue escapar da escravidão em Maryland. Em vez de permanecer em segurança, ela decide retornar ao território onde era mantida em cativeiro para ajudar outras pessoas escravizadas a conquistar a liberdade.

Ao longo de suas missões, enfrenta perigos, perseguições e o risco constante de ser capturada. Sua atuação na chamada Underground Railroad, rede clandestina de rotas e abrigos que ajudava pessoas escravizadas a fugir, transforma Harriet em um símbolo da resistência.

Lançado em 2019, o filme é dirigido por Kasi Lemmons e protagonizado por Cynthia Erivo. Janelle Monáe, Leslie Odom Jr. e Joe Alwyn também estão no elenco.

A Sogra Perfeita 2

A comédia brasileira A Sogra Perfeita 2 traz Cacau Protásio de volta ao papel de Neide, uma cabeleireira que conquistou sua independência e não pretende abrir mão da liberdade que construiu.

A situação muda quando Oliveira, seu namorado português, faz um pedido inesperado de casamento. Com medo de perder a autonomia, Neide recusa a proposta. O problema é que sua futura sogra chega de Portugal com as malas prontas para uma cerimônia que, na prática, ainda nem foi combinada.

A notícia se espalha pela vizinhança e provoca uma sequência de confusões. Enquanto tenta administrar a pressão pelo casamento, Neide também precisa cuidar da carreira e lidar com um desentendimento com sua melhor amiga, Sheila.

Lançado em 2025, o longa tem direção de Cris D’Amato e Bianca Paranhos. Evelyn Castro, Marcelo Laham, Fafy Siqueira, Ricardo Pereira e Maria Bopp também fazem parte do elenco.

O Fogo Interior

Inspirado na história da boxeadora norte-americana Claressa Shields, O Fogo Interior (The Fire Inside) acompanha a trajetória de uma atleta que precisou superar obstáculos para chegar ao topo do esporte.

Criada em Flint, no estado de Michigan, Claressa encontra no boxe uma oportunidade de mudar sua vida. Com determinação e talento, ela conquista espaço em uma modalidade historicamente marcada pela predominância masculina.

A produção acompanha sua preparação, os desafios enfrentados dentro e fora dos ringues e a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Com o resultado, Shields se tornou a primeira mulher norte-americana a conquistar uma medalha olímpica de ouro no boxe.

O filme é dirigido por Rachel Morrison e tem Ryan Destiny no papel de Claressa Shields. A produção combina drama esportivo e história de superação, mostrando também as dificuldades que surgem depois de uma grande conquista.