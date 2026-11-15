Supercine hoje (15/11): veja o filme Pense Como Eles Também

Supercine hoje (15/11): veja o filme Pense Como Eles Também

O Supercine deste sábado, 14 de novembro, exibe Pense Como Eles Também (Think Like a Man Too), comédia romântica lançada em 2014 que reúne novamente os personagens do primeiro filme em uma viagem a Las Vegas. A produção acompanha quatro casais que se preparam para celebrar um casamento, mas acabam envolvidos em uma sequência de confusões que ameaça os planos do fim de semana.

Pense Como Eles Também será exibido pela Globo na madrugada deste sábado (14), a partir de 00h30, conforme a programação divulgada para a sessão.

Qual é a história de Pense Como Eles Também?

O casamento de Michael (Terrence J) e Candace (Regina Hall) é o motivo que reúne os amigos em Las Vegas. O casal está prestes a oficializar a união, e os convidados aproveitam a ocasião para passar alguns dias na cidade conhecida pelos cassinos, festas e vida noturna.

Enquanto as mulheres organizam uma despedida de solteira para Candace, os homens ficam sob a responsabilidade de Cedric (Kevin Hart), que pretende preparar uma comemoração inesquecível para o noivo. A disputa informal entre os dois grupos para descobrir quem terá a festa mais animada acaba dando origem a uma série de situações inesperadas.

Os problemas, porém, não ficam restritos às comemorações. Zeke (Romany Malco) precisa lidar com questões relacionadas ao seu passado amoroso, enquanto Bennett (Gary Owen) e Tish (Wendi McLendon-Covey) tentam recuperar a espontaneidade do casamento. Já Jeremy (Jerry Ferrara) e Kristen (Gabrielle Union) vivem uma nova fase da relação, com planos de aumentar a família.

Dominic (Michael Ealy) e Lauren (Taraji P. Henson) também precisam encontrar um equilíbrio entre a vida profissional e o relacionamento. No meio de festas, desentendimentos e encontros inesperados, os amigos percebem que o fim de semana pode trazer consequências para todos.

A situação fica ainda mais complicada quando os acontecimentos em Las Vegas ameaçam o casamento de Michael e Candace. O grupo precisa lidar com os próprios problemas antes que a celebração seja comprometida. Rotten Tomatoes+2

Dirigido por Tim Story, o longa conta com nomes conhecidos da comédia e do cinema norte-americano.

Entre os principais integrantes do elenco estão:

Kevin Hart como Cedric.

Gabrielle Union como Kristen.

Regina Hall como Candace.

Terrence J como Michael.

Michael Ealy como Dominic.

Taraji P. Henson como Lauren.

Meagan Good como Mya.

Romany Malco como Zeke.

Jerry Ferrara como Jeremy.

Gary Owen como Bennett.

Wendi McLendon-Covey como Tish.

Jenifer Lewis como Loretta.

Filme é continuação de sucesso de 2012

Pense Como Eles Também é a sequência de Pense Como Eles, lançado em 2012. Os dois filmes foram inspirados no livro Act Like a Lady, Think Like a Man, escrito pelo comediante e apresentador Steve Harvey em parceria com Denene Millner.

A primeira produção acompanha diferentes casais que começam a aplicar os conselhos de relacionamento do livro em suas vidas amorosas. Na continuação, os personagens já estão em relacionamentos mais estáveis e precisam lidar com questões como casamento, compromisso e convivência.