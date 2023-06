Reis: 1º filho de Davi e Bateseba sofrerá consequência de pecado

O primeiro filho de Davi e Bateseba ainda está na barriga da mãe, mas seu futuro já está traçado e aparecerá pouco na novela Reis, pois será vítima de um castigo. O personagem será escolhido por Deus para ser a punição do pecado de seus pais, que cometeram adultério, e por isso será alvo de uma tragédia nos próximos capítulos do folhetim bíblico da Record.

Filho de Davi e Bateseba vai morrer

Fruto do caso de Davi e Bateseba, o primeiro bebê do casal não vai sobreviver. A personagem vivida por Paloma Bernardi está grávida nos capítulos atuais do folhetim e decidiu que seguirá com a gravidez, mas ela terá uma grande decepção após o nascimento da criança. O momento só ocorrerá mais a frente na trama, quando ela não estiver mais casada com Urias e for esposa de Davi.

Se a novela Reis seguir o passo a passo de como tudo aconteceu na Bíblia, nas escrituras o rei Davi foi procurado pelo profeta Natã, que o informou que Deus estava furioso com ele por seus pecados. Afinal, o rei de Israel não apenas se deitou com uma mulher casada, mas causou a morte do marido dela, Urias, para tentar esconder sua transgressão e após a viuvez de Bateseba, a tomou como esposa.

Após o sermão do profeta enviado por Deus, Davi se arrepende verdadeiramente e suplica ao soberano por perdão. Apesar de perdoar as atitudes de Davi, o Senhor não deixa seu servo sair impune da situação, o que respinga no filho de Davi e Bateseba. No versículo 14 do capítulo 12 do segundo livro de Samuel, Natã fala sem rodeios sobre o destino do garoto que havia acabado de nascer nesta altura da história: "uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá".

Com a iminente tragédia, Davi orou e jejuou sem parar, sempre suplicando para que Deus poupasse seu filho. Mas não foi isso que aconteceu. Após a presença de Natã na casa do rei, o filho de Davi e Bateseba ficou muito doente e sete dias depois o recém-nascido morreu, o que deixou o casal desolado.

Mesmo com alguns rumos dramáticos criados pelos autores da novela - como personagens ou situações que não são descritas nas escrituras sagradas - Reis tem seguido a história de Davi e Bateseba de forma bastante fiel. Por isso, a morte do filho do casal relatada na Bíblia deve também acontecer na trama da Record. O momento ainda não aparece nos resumos, mas pelo andamento da história deve ocorrer em capítulos entre a segunda e terceira semana de julho.

Quem serão os outros filhos de Davi e Bateseba

Depois da morte do primeiro filho de Davi e Bateseba, o casal foi abençoado e teve quatro herdeiros, Siméia, Sobabe, Natã e Salomão.

A Bíblia não fala muito sobre os três primeiros e revela apenas que ele nasceram durante o reinado de Davi em Jerusalém. Por isso, a novela deve Reis deve fazer escolhas criativas e criar tramas próprias para os garotos, devido aos poucos detalhes sobre eles nas escrituras. Já Salomão foi o mais famoso entre eles e um dos mais conhecidos entre toda a descendência do rei de Israel, que teve mais de 20 filhos ao longo da vida.

Os atores que farão os quatros filhos de Davi e Bateseba na fase criança na novela Reis já foram escolhidos e vão aparecer na próxima temporada da atração bíblica, intitulada A Consequência e que estreia no dia 17 de julho. Os escolhidos foram Arthur Valadares, de 15 anos, que será Salomão, Miguel Cardoso, de 13 anos, que viverá Simeia, Pedro Pupak, de 14 anos, que será Sobabe e Matheus Ribeiro, de 12 anos, que será Natã.

Leia também - Novela Reis: Urias descobre traição de Bateseba?