Heloísa e Sérgio voltam em Mulheres Apaixonadas?

Heloísa e Sérgio vivem um casamento de idas e vindas em Mulheres Apaixonadas. Os personagens de Marcello Anthony e Giulia Gam ficam em um relacionamento tóxico até a reta final da novela, quando o rapaz finalmente coloca um ponto final na situação. Até lá, o casal reata mais uma vez mas logo entrará em guerra novamente.

O que acontece com Heloísa e Sérgio em Mulheres Apaixonadas?

O casal reata após Sérgio se mudar para o hotel, mas antes vão viver mais desentendimentos. A reconciliação dos personagens acontece no capítulo 99 de Mulheres Apaixonadas.

Depois de mais uma briga, Sérgio decide sair de casa. O rapaz pede para Helena (Christiane Torloni) arrumar algumas de suas roupas e mandar para ele no local, mas tem uma surpresa ao abrir a mala: Heloísa picotou todas as suas roupas.

Sérgio se desespera ao ver o que Heloísa fez com seus pertences e vai até a casa dela, onde tenta esganá-la. No entanto, nos próximos dias, a mulher não desiste de reconquistar o marido e começa a fazer loucuras, como levar uma faixa para a porta do hotel dizendo que ama Sérgio.

O casal até tenta conversar, mas Sérgio chama Heloísa de estéril. A personagem leva como uma ofensa e avança contra o marido portando uma faca, que acaba se machucando. O personagem de Marcello Anthony é levado para a clínica após perder muito sangue e afirma que nunca mais quer ver a esposa na sua frente.

O drama de Heloísa continua a medida que ela começa a ficar cada vez mais desesperada por estar longe do marido. A irmã de Helena vaga sozinha pelas ruas pensando no amor de sua vida, vai a reuniões de grupo do MADA, cria teorias de que Sérgio já está com outra pessoa, tem pesadelos e até sofre um acidente de carro. Após capotar com o veículo, a mulher é levada para a clínica e recebe a visita de Sérgio.

Depois de muito pensar, Sérgio decide reatar com Heloísa em cenas que devem ir ao ar apenas no dia 29 de agosto na reprise Mulheres Apaixonadas. "A gente devia se dar uma nova chance de coração aberto. Nós merecemos essa chance. Se a gente não se amasse mais.... não é nosso caso", diz a personagem de Giulia Gam.

Sérgio sugere que eles voltem a se relacionar, mas cada um morando em um lugar. No entanto, Heloísa recusa a ideia. "Se fosse pra ser assim, eu deveria ter morrido naquele acidente. Teria sido mais fácil pra todo mundo", diz.

Depois de muita insistência, Sérgio acata ao pedido de sua esposa. "Tudo bem. Eu vou no hotel pegar minhas coisas", diz ele.

Relembre a cena em que Sérgio e Heloísa voltam:

Veja: Quando Fernanda e Téo são baleados em Mulheres Apaixonadas?

Heloísa fica com Sérgio no final da novela?

Apesar de reatarem o relacionamento ao longo da trama, Heloísa e Sérgio não ficam juntos no final da novela Mulheres Apaixonadas.

O casamento dos dois termina de vez no capítulo 185, após a mulher tentar atropelar Vidinha (Julia Almeida) por sentir ciúmes da jovem. No mesmo dia, ela e Sérgio brigam mais uma vez. A madame acaba revelando que fez uma laqueadura para não engravidar, pois não quer dividir a atenção do marido com um filho.

"Qualquer resto de amor e de respeito que eu pudesse sentir por você acabaria hoje, pra sempre. Não fica na minha frente, deixa eu tomar o meu rumo e você procura o seu", diz Sérgio. O rapaz arruma as malas e vai embora de casa, enquanto Heloísa tenta se matar. A mulher é impedida de cometer uma loucura pela empregada da casa.

Heloísa termina a trama internada em uma clínica psiquiátrica e recebe alta nos capítulos finais. Já Sérgio engata um relacionamento com Vidinha.

Veja: Em Mulheres Apaixonadas, Raquel ainda não podia contar com Lei Maria da Penha