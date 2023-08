Quando Fernanda e Téo são baleados em Mulheres Apaixonadas?

Salete já havia sentido que algo ia acontecer com sua mãe

A cena em que Fernanda e Téo são baleados em Mulheres Apaixonadas completou 20 anos e é uma das mais marcantes na novela de Manoel Carlos, a ponto de gerar debates sobre o desarmamento no Brasil. A ex-garota de programa e o saxofonista estão no trânsito do Rio de Janeiro quando assistem uma troca de tiros entre a polícia e bandidos, e acabam se tornando vítimas da violência da cidade.

Relembre!

Em qual capítulo Fernanda é baleada em Mulheres Apaixonadas?

Fernanda (Vanessa Gerbelli) e Téo (Tony Ramos) são vítimas de balas perdidas no Leblon no capítulo 150 de Mulheres Apaixonadas. O saxofonista dá uma carona para a ex-amante, que pede para que ele a deixe em frente ao banco. No entanto, o marido de Helena (Christiane Torloni) diz que irá deixá-la no hotel.

É quando começa uma perseguição entre a polícia e bandidos, que tentam escapar após cometerem um crime. O confronto paralisa o bairro do Leblon, fazendo com que os moradores se assustem com a violência.

Os bandidos descem do carro, assim como a polícia, e começam uma troca de tiros. Téo e Fernanda estão parados no trânsito quando percebem a movimentação. "Meu deus, o que está acontecendo?", questiona a mãe de Salete (Bruna Marquezine).

Os criminosos atiram na direção dos carros, e Fernanda se desespera. "É tiro! Abaixa. Sai daqui, Téo", grita. Neste momento, Téo se lembra de uma premonição de Salete que disse ter recebido a visita de um anjo, que contou para ela que sua mãe iria morrer.

Um tiro atinge o carro de Téo e estoura o vidro da frente. "Vamos sair daqui, temos que sair daqui", grita o saxofonista. Os dois saltam do carro e começam a correr, mas o personagem de Tony Ramos é atingido.

Em seguida, um primeiro disparo atinge o ombro de Fernanda. A mãe de Salete também leva mais alguns tiros no peito e cai no chão. Enquanto isso, em casa, a garotinha sente que algo aconteceu com a personagem de Vanessa Gerbelli e começa a gritar.

O que acontece com Selete depois que Fernanda morre?

Fernanda é levada às pressas para o hospital, mas já chega lá em estado grave. A mulher pede para conversar com Helena antes de morrer, pois quer revelar um segredo para a diretora da escola.

"Helena, me perdoa. Eu não posso morrer sem o seu perdão. Promete que você vai continuar amando o Lucas como sempre amou [...] Lucas é meu filho, meu e do Téo", diz. Logo em seguida, Fernanda morre.

Salete passa a morar com a avó materna, Inez (Manoelita Lustosa). A idosa, porém, começa a maltratar a própria neta, que chora de saudades da mãe.

Inez também vê a oportunidade como uma forma de arrancar dinheiro de Téo. Sabendo que o saxofonista é apegado a menina, ela pede para que ele pague uma quantia para visitá-la.

A situação se arrasta até os capítulos finais da novela, quando Vilma (Cristina Fagundes), amiga de Fernanda, decide contar um segredo da falecida. "Téo, a Fernanda achava que a Salete podia ser sua filha também, tanto quanto o Lucas. Ela nunca teve certeza disso, mas você podia procurar saber", diz a vizinha.

Téo decide fazer o teste de DNA para descobrir se Salete de fato é sua filha. O resultado só é divulgado no último capítulo de Mulheres Apaixonadas, que dá positivo. A garotinha se livra dos maus-tratos da avó e vai morar com o pai e o irmão Lucas. O saxofonista também começa a namorar Laura (Carolina Kasting), e os quatro vivem felizes como uma família.

