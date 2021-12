História de Um Lugar ao Sol: 5 tramas para entender a novela

Um Lugar ao Sol completa um mês no ar e muita coisa já rolou na história escrita por Lícia Manzo. Até o momento, Christian (Cauã Reymond), assumiu o lugar de seu irmão gêmeo Renato sem que ninguém saiba. A farsa tem rendido situações complicadas para o protagonista, que sempre precisa encontrar um jeito de sair delas. O DCI preparou um breve resumo de tudo que já aconteceu para quem começou a acompanhar o folhetim agora.

Christian assumiu lugar do irmão Renato – História de Um Lugar ao Sol

Quem perdeu o primeiro mês de exibição da novela precisa saber que na história há dois gêmeos: Christian e Renato. Um deles foi adotado por uma família rica do Rio de Janeiro, enquanto o outro permaneceu em um abrigo para menores em Goiânia.

Quando Christian descobre que seu irmão mora na capital fluminense, ele se muda para a cidade. Os dois se encontram, mas na mesma noite, Renato é assassinado pelo tráfico no lugar de Chris, que devia R$50 mil para os bandidos.

O mocinho decide assumir a identidade do irmão rico e passa a ter um relacionamento com Bárbara (Alinne Moraes), além de assumir um cargo de liderança na administração da rede de supermercados de seu novo sogro Santiago (José de Abreu).

Lara perdeu o namorado e tenta desvendar crime- História de Um Lugar ao Sol

Lara (Andreia Horta) é a namorada de Christian no começo da novela, mas é levada a acreditar que ele está morto após reconhecer o corpo de Renato no IML.

Chris sustenta a farsa e Lara fica desolada com a morte de seu amado. Ela decide voltar para Pouso Feliz e passa a morar com sua avó, Noca (Marieta Severo). Lara se casa com Matheus (Danton Mello), seu ex-namorado de infância. Apesar da união, ela não desiste de tentar entender o que realmente aconteceu com Christian e decide voltar para o Rio de Janeiro após dois anos para descobrir mais detalhes sobre aquela noite.

Bárbara é casada com Renato

Bárbara é filha de Santiago e uma das herdeiras da fortuna do pai. Ela começa a novela namorando Renato e passa a se relacionar com Christian sem saber que ele é um impostor.

Ao longo dos capítulos, Bárbara e Christian se casaram. Os dramas da mocinha são sempre relacionados ao relacionamento com o marido. Nas últimas semana, a herdeira perdeu o filho que esperava com o rapaz, o que a deixou devastada. Além disso, exames mostraram que ela ficou infértil.

Ao saber da notícia, Bárbara tentou se matar se jogando em alto mar, mas foi salva pelo marido. Agora, ela decidiu entrar para uma oficina de escrita para tentar desenvolver algum talento.

Ravi é o melhor amigo de Christian/Renato

O melhor amigo de Christian é o único que sabe sobre a farsa do protagonista. Apesar de não concordar totalmente com a ideia, Ravi (Juan Paiva) se tornou o motorista do rapaz e acompanha tudo o que se passa em sua vida.

Ele também passa por alguns dramas pessoais. O personagem de Juan Paiva se envolve com Joy (Lara Tremouroux), com quem tem um filho. Os dois passam a morar juntos, mas o relacionamento passa por muitas dificuldades, principalmente em relação aos cuidados com o bebê.

Rebeca, Felipe e Túlio

Um dos núcleos mais comentados pela audiência é o de Rebeca (Andrea Beltrão). Ela é a filha mais velha de Santiago e mãe de Cecília (Fernanda Marques), fruto de seu primeiro casamento.

Ela é casada há 15 anos com Túlio (Daniel Dantas), mas a relação está passando por uma grande crise. O marido possui um caso extraconjugal com Ruth (Pathy Dejesus), enquanto Rebeca se sente deprimida e desgastada por ter envelhecido.

Ao longo dos capítulos, ela se interessa por Felipe (Gabriel Leone), namorado da melhor amiga de sua filha. Há uma grande diferença de idade entre eles, mas isso não atrapalha a atração que sentem um pelo outro.

Os dois acabam se beijando e Felipe decide terminar com a namorada. Porém, Rebeca continua resistindo à paixão por achar tudo isso errado. Ela começa a fazer terapia com Ana Virgínia (Regina Braga), sem saber que ela é a avó do jovem.