Hoje na Sessão da Tarde: ‘Meu Sangue Ferve Por Você’ traz a real história de amor de Sidney Magal

Hoje na Sessão da Tarde: ‘Meu Sangue Ferve Por Você’ traz a real história de amor de Sidney Magal

Se você é fã de uma boa história de amor, daquelas avassaladoras e repletas de reviravoltas, prepare a pipoca. A Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (9 de junho), exibe o filme “Meu Sangue Ferve Por Você”, cinebiografia que mergulha no romance magnético e quase inacreditável entre o cantor Sidney Magal e sua eterna musa, Magali West.

Com exibição programada para as 15h25 (horário de Brasília), logo após a novela Cheias de Charme, o longa nacional promete emocionar e fazer o público cantar junto com os grandes sucessos que marcaram as décadas de 1970 e 1980.

História do filme Meu Sangue Ferve Por Você

Lançado em 2024 nos cinemas e aclamado pela crítica, Meu Sangue Ferve Por Você não é apenas um filme musical; é o retrato fiel de uma paixão avassaladora que desafiou as regras do show business da época. A história começa em 1982, em Salvador, durante um concurso de beleza. Foi ali que um simples rastro de olhares mudou a vida de Sidney Magal para sempre. Ao avistar Magali West, o cantor — que estava no auge da carreira e ostentava o título de maior símbolo sexual do Brasil — teve a certeza absoluta de que havia encontrado a mulher de sua vida.

No entanto, conquistar o coração de Magali e, principalmente, a confiança de sua família tradicional não foi uma tarefa fácil. O filme retrata com maestria os obstáculos enfrentados pelo casal, incluindo a resistência do empresário de Magal (vivido por Caco Ciocler), que temia que o casamento arruinasse a imagem de “solteiro cobiçado” do artista.

Nascido em uma família de forte veia artística, Magal começou a trilhar seu caminho na noite carioca. Misturando romantismo, ritmos latinos e uma sensualidade explosiva, ele quebrou barreiras e dividiu palcos com gigantes como Alcione e Emílio Santiago. Sua popularidade nos anos 80 era tão estrondosa que rivalizava diretamente com o reinado de Roberto Carlos.

O grande trunfo da produção está nas atuações entregues pelo elenco principal:

Filipe Bragança (Sidney Magal): O jovem ator entrega uma performance visceral, capturando com precisão os trejeitos, a dança e o carisma magnético do cantor.

O jovem ator entrega uma performance visceral, capturando com precisão os trejeitos, a dança e o carisma magnético do cantor. Giovana Cordeiro (Magali West): Interpreta com delicadeza e força a mulher que roubou o coração do astro, mostrando que Magali era muito mais do que uma fã.

Interpreta com delicadeza e força a mulher que roubou o coração do astro, mostrando que Magali era muito mais do que uma fã. Caco Ciocler: Dá vida ao pragmático e rígido empresário de Magal, Jean Pierre, o principal contraponto ao romance.

Dá vida ao pragmático e rígido empresário de Magal, Jean Pierre, o principal contraponto ao romance. Emanuelle Araújo: Brilha no papel de uma das figuras familiares que orbitam o universo do artista.

Vale a pena assistir na Sessão da Tarde hoje?

Sim. Sob a direção do premiado Paulo Machline (indicado ao Oscar pelo curta Uma História de Futebol), o filme foge do formato engessado das cinebiografias tradicionais. O longa aposta em uma estética colorida, vibrante e assumidamente pop, emulando a energia do próprio Sidney Magal.

Mais do que uma homenagem à música brega-romântica brasileira, é a celebração de um amor real que já dura mais de 40 anos.

Anote na agenda: Meu Sangue Ferve Por Você vai ao ar hoje na Globo, a partir das 15h25. Não perca!

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