Sessão da Tarde tem semana nostálgica na Globo, mas sofre mudança por causa da Copa; entenda

A Globo preparou uma Sessão da Tarde especial nesta semana, entre os dias 8 e 12 de junho de 2026. Com uma mistura de lançamentos recentes no cinema e biografias musicais brasileiras, os destaques ficam por conta de grandes astros internacionais como Andrew Garfield, Florence Pugh e Jennifer Lopez.

Contudo, a programação da emissora sofrerá uma alteração importante: não haverá exibição da Sessão da Tarde na quinta-feira (11/06), em virtude da transmissão ao vivo da abertura da Copa do Mundo.

Confira abaixo a lista completa dos filmes, horários e sinopses para você programar a sua tarde.

Segunda-feira (08/06) – Todo Tempo que Temos (2024)

A jornada cinematográfica começa com uma escolha sofisticada para os amantes do drama de alta qualidade. A emissora exibe Todo Tempo que Temos, produção de 2024 aclamada internacionalmente e estrelada por Florence Pugh e Andrew Garfield, ambos indicados ao Oscar. Na trama, um talentoso chef de cozinha e uma mulher recém-divorciada vivem uma paixão arrebatadora e constroem a família dos sonhos. O rumo da história muda drasticamente quando uma verdade médica avassaladora coloca a durabilidade desse amor à prova, transformando a tarde dos telespectadores em um momento de pura sensibilidade.

Terça-feira (09/06) – Meu Sangue Ferve Por Você (2023)

O clima muda completamente com a chegada do cinema nacional e uma dose maciça de nostalgia musical. A Globo leva ao ar Meu Sangue Ferve Por Você, cinebiografia lançada em 2023 que retrata a explosiva trajetória do cantor Sidney Magal. Com Filipe Bragança e Giovana Cordeiro no elenco principal, o longa foca no exato momento em que o artista se apaixona à primeira vista por Magali West. O enredo acompanha as loucuras de amor e os desafios enfrentados pelo casal, oferecendo uma produção colorida e vibrante que reconecta o público com os grandes sucessos da música pop brasileira.

Quarta-feira (10/06) – Case Comigo (2022)

A metade da semana reserva espaço para a descontração típica das comédias românticas modernas. A atração é Case Comigo, filme de 2022 protagonizado por Jennifer Lopez e Owen Wilson. A história flerta com o absurdo do mundo das celebridades quando a popstar Kat Valdez descobre, minutos antes de se casar em um palco lotado e transmitido ao vivo, que seu noivo a traiu. Em um momento de puro impulso, ela decide se casar com um professor de matemática completamente estranho que apenas segurava um cartaz na plateia, desencadeando uma série de confusões e descobertas sobre o amor verdadeiro.

Quinta-feira (11/06) – Não haverá exibição (Abertura da Copa do Mundo)

Neste dia ocorre a principal mudança da semana. Os cinéfilos de plantão precisarão abrir espaço para o futebol, pois não haverá exibição da Sessão da Tarde. A grade de programação da Rede Globo será totalmente modificada para dar lugar à transmissão ao vivo da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026. Com isso, os filmes dão uma breve pausa para que as atenções se voltem ao gramado e ao início do torneio mundial.

Sexta-feira (12/06) – Por Toda A Minha Vida (2020)

Para encerrar a semana, a carga dramática retorna com força máxima em Por Toda A Minha Vida, longa de 2020 baseado em uma emocionante história real. O público vai acompanhar os jovens Jennifer e Solomon, um casal apaixonado que vê todos os planos de futuro serem ameaçados após o rapaz receber o diagnóstico de um câncer terminal. A narrativa se transforma em uma emocionante corrida contra o tempo, onde amigos e familiares se mobilizam para organizar o casamento dos sonhos dos dois antes que seja tarde demais, fechando os dias de exibição com uma reflexão profunda sobre o valor do tempo.

Que horas começa a Sessão da Tarde?

A Sessão da Tarde é exibida de segunda a sexta-feira, logo após a novela Além do Tempo, iniciando tradicionalmente às 15h25. O horário pode sofrer pequenas variações de minutos dependendo da grade local de sua região.

Qual desses filmes você mais quer assistir nesta semana? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe a programação com seus amigos!