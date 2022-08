Horário Bolsonaro no Jornal Nacional e como ver a entrevista hoje

O horário Bolsonaro no Jornal Nacional é as 20h30, horário de Brasília, na Globo. A partir desta segunda-feira, 22, os principais concorrentes à presidência participam de uma entrevista com William Bonner e Renata Vasconcellos sobre os principais temas de seus candidaturas.

Qual o horário Bolsonaro no Jornal Nacional?

O presidente Jair Bolsonaro estará no Jornal Nacional às 20h30, horário de Brasília, desta segunda-feira (22). A entrevista terá duração de cerca de 40 minutos e tem como objetivo esclarecer ao público os principais pontos de sua reeleição e temas polêmicos dos últimos quatro anos de governo.

Além do canal aberto da Globo, o público pode acompanhar a entrevista de Jair Bolsonaro através do portal G1 e do Globoplay. A sabatina será disponibilizada na íntegra na plataforma de streaming após o término do programa ao vivo.

O candidato à reeleição abre a série de sabatinas que ocorre durante essa semana no Jornal Nacional. A emissora convidou os cinco candidatos mais bem colocados nas pesquisas para participarem – a ordem foi definida por sorteio. Ainda vão comparecer ao programa nos próximos dias Ciro Gomes (PDT), Lula (PT) e Simone Tebet (MDB). André Janones (Avante) também foi convidado, mas abriu mão da candidatura para apoiar Lula.

As entrevistas dos demais candidatos começam no mesmo horário exceto a de Simone Tebet, na sexta-feira, devido ao início do horário político. Veja a agenda completa:

Segunda-feira (22), às 20h30, horário de Brasília: Jair Bolsonaro (PL)

Terça-feira (23), às 20h30, horário de Brasília: Ciro Gomes (PDT)

Quinta-feira (25), às 20h30, horário de Brasília: Lula (PT)

Sexta-feira (26), às 20h55, horário de Brasília: Simone Tebet (MDB)

Pesquisa para Presidente 2022 Datafolha

A pesquisa mais recente divulgada pelo Datafolha na última quinta-feira, 18, encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, mostra o ex-presidente Lula (PT) na liderança. O petista de 47% dos votos no primeiro turno, enquanto Bolsonaro (PL) está em segundo lugar com 32%.

Lula manteve o mesmo resultado da pesquisa anterior, divulgada em 31/07, enquanto Bolsonaro avançou três pontos. Ciro Gomes (PDT) permanece em terceiro lugar com 7%, enquanto Simone Tebet (MDB) soma 2%. Brancos e nulos somam 6% e indecisos 2%.

Vera (PSTU) aparece com 1%. Pablo Marçal (PROS), Sofia Manzano (PCB), Felipe d’Ávila (NOVO), Soraya Thronicke (União Brasil), Eymael (Democracia Cristã), Léo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram.

Participaram da pesquisa 5.744 pessoas em 281 municípios, entre os dias 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Já em um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, o petista venceria o adversário com 54% dos votos. O atual presidente não se reelegeria, somando apenas 37%.

Qual a data da eleição 2022?

O primeiro turno das eleições 2022 acontece no dia 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro.

Os eleitores vão escolher candidatos ao cargo de deputado federal, deputado estadual, governador e presidente da República. Cada cargo possui uma particularidade e um número de candidatos que serão eleitos:

Presidente

Apenas 1 eleito

Mandato de 4 anos

Governador

Número de eleitos: 27

Mandato de 4 anos

Senador

Número de eleitos: 27

Mandato: 8 anos – eleições para o Senado acontecem de quatro em quatro. A cada eleição, são renovados, alternadamente, um terço e dois terços das 81 cadeiras.

Deputado estadual

Número de eleitos: 1.035

Mandato de 4 anos

Deputado federal

Número de eleitos: 513

Mandato de 4 anos

