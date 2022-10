Horário do debate hoje na Band e como assistir ao vivo

Lula e Bolsonaro se enfrentam neste domingo, 16, no primeiro debate do 2º turno das eleições presidenciais, na Band. O encontro entre os dois candidatos será transmitido pela televisão e internet, ao vivo, gratuitamente. Confira o horário do debate hoje e como assistir.

Qual o horário do debate hoje na Band?

O horário do debate hoje entre Lula e Bolsonaro é às 20h, horário de Brasília, na Band. Participam Luis Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os dois candidatos à Presidência da República que avançaram para o segundo turno das eleições de 2022.

O encontro é organizado por um pool de veículos formado pela Band, Cultura, UOL e Folha de S.Paulo e será transmitido pela televisão, internet e também terá cobertura dos portais. O debate será mediado pelos jornalistas Adriana Araújo e Eduardo Oinegue, do Grupo Bandeirantes, nos dois primeiros blocos, e por Fabíola Cidral, do UOL, e Leão Serva, da TV Cultura, no último.

Conforme divulgado pela emissora, Jair Bolsonaro estará posicionado à direita nos estúdios da Band, enquanto Lula ocupará o lugar à esquerda. Serão três blocos, separados pelos intervalos, de confronto entre os candidatos do PL e PL.

No primeiro bloco, Lula e Bolsonaro farão perguntas entre si, com direito a respostas, réplicas e tréplicas. Conforme definido previamente por sorteio, quem começará a rodada será o candidato do PT. Ambos terão 15 minutos para formularem as perguntas e as respostas.

No segundo bloco, serão os jornalistas do pool de veículos que farão as perguntas para os candidatos. Cada um terá 1 minuto e 30 segundos para responderem a mesma questão.

O terceiro e último bloco é reservado para mais uma rodada de perguntas entre os candidatos, com respostas, réplicas e tréplicas. Os âncoras também farão questões para os presidenciáveis. No fim do debate, ambos terão o mesmo tempo para fazerem suas considerações finais.

Esse é o primeiro debate realizado antes do 2º turno das eleições, que acontece no próximo dia 30. Ainda ocorrerá mais um encontro entre os candidatos, na Globo, em 28 de outubro.

Como assistir ao debate hoje entre Lula e Bolsonaro?

Os espectadores podem escolher entre assistir o debate ao vivo pela televisão, rádio, internet ou acompanhar os principais momentos pelos portais que fazem parte do pool.

Na televisão: no canal da Band e da TV Cultura na televisão aberta e na BandNews TV. O número pode variar de acordo com a região e operadora de TV.

No rádio: na Band FM e BandNews FM de cada estado, na Rádio Cultura FM (103.3 MZ) e Rádio Cultura Brasil (77,9 FM).

Na internet: nos portais dos sites UOL e jornal Folha de S. Paulo em link que será divulgado no dia do evento, e pelo canal no YouTube da Band (https://www.youtube.com/c/bandjornalismo).

Quem está na frente na disputa presidencial?

De acordo com a pesquisa realizada pelo Datafolha, divulgada na última sexta-feira, 14, encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, Lula é quem está à frente da corrida presidencial, com 49% das intenções de voto no segundo turno. Bolsonaro está em segundo lugar, com 44%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o cenário permanece estável. Brancos e nulos somam 5%, enquanto a parcela de quem não sabe ou não respondeu é de 1%. Ao excluir brancos, nulos e indecisos, Lula soma 53% dos votos válidos e Bolsonaro 47%.

No primeiro turno das eleições, realizado em 2 de outubro, Lula saiu na frente com 48,4%, totalizando mais de 57,2 milhões de votos. Já o atual presidente ficou em segundo lugar, com 43,2%, somando 51,07 milhões de votos.

Em 30 de outubro, alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, também realizam o segundo turno das eleições para o cargo de governador.