Quem ganhou o debate da Band: Lula ou Bolsonaro? Vote

Eleições 2022: O debate da Band, realizado na noite de domingo, 16, a catorze dias do 2º turno turno das eleições 2022, reuniu os candidatos à Presidência da República e agitou a web. Mas quem ganhou o debate da Band? Vote na enquete DCI e dê sua opinião.

Participaram do evento os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Acompanhou o evento com os candidatos? Dê sua opinião sobre quem ganhou o debate da Globo.

Quem ganhou o debate da Band

 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – Ex-metalúrgico e Presidente do Brasil por dois mandatos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputa às eleições 2o22 para presidente. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu dia 27 de outubro de 1945 na cidade de Garanhuns, no Estado de Pernambuco. Casado atualmente com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja.

Lula foi presidente da República de 2003 até 2010, e elegeu Dilma Rousseff (PT) como sua sucessora por dois mandatos. Na metade do segundo, Dilma sofreu impeachment.

Jair Bolsonaro (PL) – Bolsonaro (PL) é o atual presidente e tenta a reeleição em 2022. Capitão reformado do exército, o candidato foi deputado federal no Brasil durante 27 anos, entre 1991 e 2018. Este ano, Braga Netto (PL) compõe a chapa.

