Confira o horário do jogo do Brasil hoje. Foto: Reprodução / GloboPlay / Lucas Figueiredo/CBF

Horário do jogo do Brasil hoje na Globo: que horas começa o amistoso

Horário do jogo do Brasil hoje na Globo: que horas começa o amistoso

A Seleção Brasileira enfrenta a Tunísia nesta terça-feira, 27 de setembro, em amistoso preparatório antes da Copa do Mundo do Catar, no Parc des Princes, em Paris. O horário do jogo do Brasil hoje na Globo vai ser às 15h30 (horário de Brasília), com transmissão pela TV aberta e também com possibilidade pelo celular.

Horário do jogo do Brasil hoje na Globo

O horário do jogo do Brasil hoje vai começar às 15h30, três e meia da tarde, pelo horário de Brasília. A Globo transmite a partida para todo o país ao vivo, além do SporTV e a plataforma de streaming GloboPlay, disponível para não-assinantes.

A Globo transmite o amistoso entre Brasil e Tunísia nesta terça-feira para todos os estados do país. Isso significa que o torcedor pode sintonizar o seu televisor e assistir à partida de qualquer lugar pela TV aberta. Para completar a tradição na Globo, é Galvão Bueno quem narra o duelo com comentários de Ana Thais Matos, Junior e Sandro Meira Ricci.

Também dá para assistir no SporTV, mas é Luiz Carlos Jr ao lado de Ledio Carmona e Pedrinho os responsáveis pela transmissão. No GloboPlay, a retransmissão está disponível de graça para não-assinantes.

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris, na França

Onde assistir: Globo, SporTV e GloboPlay

+ Calendário da F1 2023: conheça a nova programação da Fórmula 1

Primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo

O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo no Catar está agendado para 24 de novembro, quinta-feira, contra a Sérvia, pela primeira rodada da fase de grupos, às 16h (horário de Brasília).

O palco do confronto será o Lusail Stadium, localizado na cidade de Lusail, no Catar, com capacidade para 80 mil torcedores. O espaço foi construído especialmente para receber a competição no país.

O Brasil está no grupo G ao lado da Sérvia, Camarões e Suíça. Serão três rodadas na primeira fase em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos para a seleção e o empate um para ambos. Com trinta e duas seleções, são oito grupos com quatro cada, onde apenas os dois primeiros de cada grupo avançam até as oitavas de final.

O chaveamento da Copa foi definido pela FIFA. Se a Seleção Brasileira avançar, deve encontrar o vencedor do grupo H, Portugal, Gana, Coréia do Sul e Uruguai, nas oitavas de final.

Confira a programação de jogos do Brasil na Copa do Mundo durante a fase de grupos.

Primeira rodada na Copa do Mundo:

Brasil x Sérvia – Quinta-feira, 24/11 às 16h em Lusail Stadium

Segunda rodada na Copa do Mundo:

Brasil x Suíça – Segunda-feira, 28/11 às 13h em Stadium 974

Terceira rodada na Copa do Mundo:

Camarões x Brasil – Sexta-feira, 02/12 às 16h em Lusail Stadium

Programação da Globo hoje

Agora que você já sabe qual é o horário do jogo do Brasil hoje na Globo, confira também a programação completa da emissora. A rede também pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

12:40 Globo Esporte

13:00 Horário Político

13:25 Jornal Hoje

14:25: Chocolate com Pimenta

14:45 O Cravo e a Rosa

15:20 Futebol

17:30 Vale a Pena Ver De Novo – A Favorita

18:15 Mar do Sertão

19:00 Jornal Local

19:20 Cara e Coragem

20:05 Jornal Nacional

20:30 Horário Político

21:20 Pantanal

22:30 Debate Governador

00:45 Jornal da Globo

Leia também: Shows no Allianz faz próximos jogos do Palmeiras serem ‘fora de casa’