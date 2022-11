Horário do jogo do Brasil hoje na Copa: qual canal vai passar e como assistir online - 28/11

Com a possibilidade de se classificar para as oitavas de final, a Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda-feira, 28 de novembro, para enfrentar a Suíça na segunda rodada do grupo G na Copa do Mundo do Catar. O horário do jogo do Brasil hoje vai ser às 13h (Horário de Brasília), no Estádio 974. Tudo o que você precisa saber sobre o jogo da Copa hoje está disponível no texto a seguir.

Horário do jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo

Acerte o seu relógio torcedor: o horário do jogo do Brasil hoje na Copa vai ser às 13h (Horário de Brasília), direto do Estádio 974 pela segunda rodada da fase de grupos.

Como o Catar está 6 horas à frente de Brasília, os jogos serão transmitidos em terras brasileiras nos horários de 07h, 10h, 12h, 13h e 16h, sempre utilizando o horário de Brasília.

Atenção torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Fernando de Noronha, fique em alerta com a diferença no horário de transmissão.

Que horas: 13h (Horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio 974

Temperatura: 31ºC

Arbitragem: Ivan Barton

Rodada: 2ª rodada do grupo G

Agora que você já preparou os aperitivos para assistir ao jogo do Brasil, quer saber como assistir ao vivo a partida contra a Suíça na Copa?

Como assistir o jogo do Brasil hoje na TV?

Com transmissão de graça e ao vivo para TODO o país, o torcedor pode assistir a partida entre Brasil e Suíça nesta segunda-feira na Globo, TV aberta. Tanto canais principais como afiliadas vão passar o jogo. Galvão Bueno vai narrar ao lado de Ana Thaís Matos, Junior, Roque Jr. e Paulo César de Oliveira.

Também dá para assistir no SporTV, mas o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Aqui, Milton Leite é quem vai narrar o duelo ao lado dos comentaristas Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Como assistir o jogo do Brasil hoje online?

Os torcedores podem assistir ao jogo da seleção brasileira x Suécia nessa segunda-feira, 28, pelo Globoplay, Canal do Casimiro, FIFA+ e portal do GE.

GLOBOPLAY

O GloboPlay retransmite as imagens do canal da Globo em sua plataforma de graça, ou seja, você não precisa ser assinante para assistir ao jogo do Brasil x Suécia hoje. Tudo o que o torcedor precisa fazer é acessar o site (www.globoplay.globo.com), se cadastrar com email e senha ou logar com o Facebook, Apple ou Google. Depois, encontre a opção "Agora na TV" e pronto.

PORTAL GE

Para quem gosta de praticidade, é só entrar no portal de notícias GE (www.ge.globo.com), encontrar o jogo que quer assistir e assinalar o ícone da Globo. O canal do SporTV também está disponível, mas apenas para assinantes da TV fechada.

FIFA+

A transmissão oficial da FIFA+, novo serviço de streaming da entidade do futebol, exibirá o jogo do Brasil de graça. Acesse o site (www.fifa.com), encontre a opção FIFA+ (ou FIFA Plus), cadastre-se com seu email e pronto.

CASIMIRO

O canal do Casimiro vai exibir o jogo do Brasil x Suécia hoje, também de graça. A partida terá comentários do streamer em tempo real. É só acessar o canal do CazéTV no Youtube ou a plataforma Twitch no canal do Casimito. Ambas as oportunidades são de graça.

Provável escalação do Brasil para o jogo de hoje

Provável escalação do Brasil: Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Richarlison.

Provável escalação da Suíça: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow; Rubén Vargas e Embolo.

O técnico Tite tem baixas importantes em seu plantel de jogadores. Na última partida entre Brasil e Sérvia, Danilo e Neymar deixaram o campo machucados. No lugar do latera, Militão deve ocupar o lado direito enquanto Fred e Lucas Paquetá vão ficar no meio de campo. Pelo ataque, Raphinha, Vini e Richarlison ficam no ataque.

Já os suíços só tem Renato Steffen como grande dúvida no elenco.

Relembre a partida entre Brasil e Suíça na fase de grupos da Copa de 2018.



