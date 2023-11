Banda Maneskin participa do Caldeirão com Mion - Foto: Reprodução/Rede Globo/Trouva

Horário do Maneskin no Mion: banda participa do Caldeirão (18/11)

Horário do Maneskin no Mion: banda participa do Caldeirão (18/11)

A banda italiana Maneskin participa do Caldeirão com Mion neste sábado, 18, de forma inédita. Os músicos são os convidados do quadro 'Sobe o Som' e também aproveitam para bater um papo com o apresentador sobre a relação com os fãs brasileiros. O programa vai ao ar logo após a exibição da 'Taça das Favelas'.

Que horas começa o Maneskin no Mion hoje?

O Caldeirão com Mion começa às 17h10, horário de Brasília, após o fim da transmissão das finais feminina e masculina da 'Taça das Favelas'. Especialmente hoje, o programa será mais curto por conta da exibição dos jogos pela Rede Globo, com apenas uma hora e meia de duração.

O destaque de hoje é a banda italiana Maneskin, uma das atrações escondidas atrás do telão no 'Sobe o Som'. O grupo, que realizou dois shows no Brasil no começo de novembro, aproveitou pra gravar a participação no programa da Globo e conversou com o apresentador sobre sobre curiosidades da carreira e da infância. Os italianos também apresenta dois de seus maiores hits, "I Wanna Be Your Slave" e "Honey (Are U Coming?)", e Damiano, que participou de um dos clipes de Anitta, é surpreendido com uma mensagem especial da cantora.

Além do Sobe o Som, o Caldeirão com Mion exibe o quadro 'Tem ou não Tem', que hoje será disputado entre o time de atores da novela "Elas por Elas", formado por Késia Estácio, Cosme dos Santos, Paula Burlamaqui e Maria Ceiça, e da série "Encantado's", com Digão Ribeiro, Dhu Moraes, João Côrtes e Ludmillah Anjos.

O Caldeirão com Mion será mais curto excepcionalmente nesta semana. A partir do próximo sábado, o programa volta a ser exibido no horário tradicional.

Relacionado: Agatha mata Antônio com chá em Terra e Paixão?

Quem são os integrantes da banda Maneskin?

A banda Maneskin foi formada em 2015, em Roma, na Itália, mas começou a ficar conhecida após ficar em segundo lugar na competição musical "The X Factor", em 2017. Durante a participação no reality, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio lançaram o EP, "Chosen". O primeiro álbum do grupo, "Il Ballo della vita", foi disponibilizado aos fãs em 2018.

Cantando em inglês e italiano, o Maneskin logo conquistou o público e chamou a atenção de outros artistas. Eles foram convidados para abrir o show da banda Imagine Dragons em Milão naquele ano, além de ganharem um documentário próprio exibido nos cinemas da Itália.

Depois de concluírem a primeira turnê pela Europa, os músicos conquistaram uma vaga no Eurovision, um concurso que reúne representantes de todos os países do velho continente para disputarem o troféu de campeão do ano - o programa é um dos mais populares e de maior repercussão da região. O Maneskin não só chegou até a final, como venceu a competição.

O grupo ganhou projeção internacional de fato em 2022, quando a música "Beggin" estourou na plataforma de vídeos TikTok. Se trata de um cover de uma faixa de Frankie Valli and the Four Season, lançada em 1967, que se tornou viral na voz dos italianos. Outro sucesso é a música "I Wanna Be Your Slave".

Em 2021, o Maneskin lançou o segundo álbum de estúdio, "Teatro d'ira – Vol. I". Já o terceiro disco dos músicos, intitulado "Rush!", saiu neste ano.

A banda se apresentou no Palco Mundo do Rock in Rio no ano passado, aterrizando pela primeira vez no Brasil. Com o sucesso, o grupo retornou ao país no começo de novembro para shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Além disso, o vocalista Damiano participou do clipe de "Mil Veces", da cantora Anitta.

+ Que horas vai passar Paraíso Tropical no Vale a Pena Ver de Novo?

+ Fim de ano: quando vai ser o especial do Roberto Carlos 2023