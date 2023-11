Agatha mata Antônio com chá em Terra e Paixão?

Agatha (Eliane Giardini) vai dar início ao plano para matar Antônio (Tony Ramos) em Terra e Paixão. Depois de se casar com o fazendeiro, a megera tentará livrar-se dele para ficar com toda a fortuna da família La Selva, como forma de vingança. Em cenas que vão ao ar a partir desta quinta-feira, 16, a vilã começará a envenenar o marido.

O que acontece com Antônio em Terra e Paixão?

Agatha vai dar um chá calmante para Antônio apagar durante a noite de núpcias do casal, conforme divulgado no resumo do Gshow, já que a megera já tinha conhecimento sobre chás e plantas venenosas quando estava presa e matou pessoas na cadeia dessa forma. Nessa primeira cena, a vilã pretende fugir da noite de amor com o marido e prepara uma bebida especial para ele, que o deixará sonolento. Desta vez, a intenção ainda não é matá-lo, mas, nos próximos capítulos, a megera começará a colocar em prática a parte final de seu plano, que inclui um envenenamento de fato.

Antônio despertará normalmente e não vai desconfiar das verdadeiras intenções da mulher, que continua enganando-o e trama com ele uma forma de destruir Aline (Barbara Reis). Tudo começa quando a golpista ver a viúva guardando uma arma dada por Gentil (Flávio Bauraqui) e ter[a a ideia de usar a pistola contra a própria protagonista.

Para atrair a mocinha para a fazenda, a mãe de Caio (Cauã Reymond) busca o filho da protagonista na escola e o leva até o local. Quando Aline chegar até a mansão dos La Selva, Agatha atacará a viúva, deixando-a desacordada. Em seguida, a vilã dará um tiro em Antônio para culpar a protagonista, que será erroneamente apontada como a autora do disparo e presa por Marino (Leandro Lima).

Antônio também não morrerá com o disparo, que foi feito apenas para tirar Aline da jogada. A professora, no entanto, não fica presa por muito tempo e retorna para casa nos capítulos da próxima semana. A essa altura do folhetim, os personagens já estarão convictos de que a nova esposa do poderoso não é tão boazinha como fingia ser.

Enquanto isso, Agatha vai começar a colocar ervas venenosas na comida do patriarca, mas será flagrada por Angelina (Inez Viana). A governanta será a primeira a desconfiar que a vilã vai tentar se livrar do marido. Também há o fato de que possivelmente Antônio está doente, conforme algumas dicas dadas nos últimos capítulos exibidos. Além disso, o pai de Antônio também reaparecerá.

Por que Agatha quer se vingar de Antônio?

Agatha quer se vingar de Antônio por conta de tudo o que o fazendeiro fez no passado contra ela. A megera revelou que viveu um casamento abusivo como o fazendeiro, que no começo era muito romântico e apaixonado, mas depois se tornou um homem violento. Foi por esse mesmo motivo que a golpista decidiu forjar a própria morte e fugir de Nova Primavera com Evandro (Rafael Cardoso).

Apesar do discurso de Agatha, o público já sabe que ela se casou com Antônio e optou por deixar Jonatas (Paulo Lessa) com Gentil, pois o pai de seu filho era pobre, enquanto seu novo pretendente era rico. A mãe de Caio sempre planejou ter uma vida confortável às custas do dinheiro do marido, conforme mostrado em alguns flahbacks.

Agatha também acredita que tem direito à fortuna de Antônio por direito. Com os dois são casados no papel com comunhão de bens, a mulher ficaria com metade de todo o patrimônio construído pelo produtor rural. Ela também quer tirar Irene (Glória Pires) da jogada pois sabe que a mãe de Petra (Debora Ozório) também tem interesse na fortuna do poderoso.

Para dar continuidade ao plano, ela contará com a ajuda da governanta dos La Selva, já que Angelina é apaixonada por Agatha. A vilã fingirá se importar com a amiga, mas só a usará em benefício próprio.