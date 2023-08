Horário do programa de Daniela Lima na GloboNews em 2023

Nos últimos anos funcionária da CNN Brasil, a jornalista Daniela Lima é a nova contratada da GloboNews e já fez sua estreia na emissora. A partir de agora, ela comanda o Conexão de segunda a sexta-feira em uma grade reformulada no canal da TV paga. Veja qual o horário da atração e como você pode assistir.

Que horas começa o programa da Daniela Lima e como assistir

O programa de Daniela Lima é exibido de segunda a sexta-feira, começa às 09h30 e vai até às 13h00 (horário de Brasília). E a jornalista de 38 anos de idade não está sozinha a frente do projeto. O Conexão GloboNews é comandado por Daniela diretamente de São Paulo, que ganha a parceria da apresentadora Leilane Neubarth, que apresenta do Rio de Janeiro, e Camila Bomfim, que fica responsável pelo estúdio de Brasília.

Por se tratar de um canal da TV fechada, não é possível assistir a GloboNews de graça. Então se quiser acompanhar diariamente o programa de Daniela Lima terá que abrir a carteira.

A primeira opção para conferir o canal é com a assinatura de uma TV a cabo. Diversas empresas oferecem a emissora em seus pacotes, o valor e disponibilidade vai variar de acordo com a que presta serviço na sua região. Nas mais tradicionais, como Oi TV, Claro TV e SKY, a GloboNews pode ser encontrado no canal número 40. Já na Vivo TV, o canal é encontrado no número 540.

A outra maneira de conferir de segunda a sexta-feira o programa de Daniela Lima a partir das 09h30 na GloboNews é se tornando assinante da Globoplay. A plataforma oferece dois planos que permitem que você assista o canal da TV fechada ao vivo pelo streaming: o pacote básico da Globoplay ou o plano Globoplay + canais ao vivo, que permite também acesso ao Viva, SporTV, Universal, Multishow, entre outros.

Para assinar, você deve acessar o site https://globoplay.globo.com/, clicar em "assine já" na lateral superior direita e em seguida escolher qual dos pacotes deseja. No momento, o pacote Globoplay custa R$ 24,90 ao mês ou 12x de R$ 14,90 com o plano anual e o Globoplay + canais fica R$ 49,90 ao mês ou 12x de R$ 42,90 com o plano anual.

Após escolher seu pacote, você será redirecionado para uma página de login. Caso já tenha cadastro, informe e-mail e senha. Se for novo no site, clique em cadastre-se e informe alguns dados pessoais. Depois, você será levado para uma página de pagamento. No final do processo, você já está liberado para conferir o conteúdo da plataforma e então é só clicar na aba "Agora na TV" e selecionar o canal da GloboNews no horário do programa de Daniela Lima.

Mudanças na programação da GloboNews

A chegada de Daniela Lima e a mudança no horário do programa Conexão GloboNews das 09h00 para as 09h30 não são as únicas novidades na programação do canal do Grupo Globo. Outras mudanças foram realizados na grade da emissora e outros apresentadores novos também dão as caras.

O programa Em Ponto, que ia ao ar a partir das 06h00 agora começa às 07h00. Antes apresentado por Cecília Flesch, que era a cara do programa desde 2022, agora a apresentação fica a cargo dos jornalistas Mônica Waldvogel e Tiago Eltz. O Em Ponto fica no ar até às 9h30, quando cede para o Conexão.

Além disso, haverá mudança na programação de domingo. Bete Pacheco, que ficou com o segmento de São Paulo do Conexão antes da chegada de Daniela Lima ao programa, agora vai migrar para o Especial de Domingo, que apresentará ao lado de Erick Bang, das 19h00 às 23h00.

