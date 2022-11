Além de Eric Faria na Globo, outros 7 climões ao vivo

Um momento de Eric Faria na Globo durante participação mo Bom Dia Brasil desta sexta-feira (18) tomou as redes sociais. A gafe acabou gerando um climão e grande repercussão. Porém, o momento não é isolado. Relembre outras situações constrangedoras do jornalismo brasileiro.

Ao vivo, Eric Faria na Globo comete gafe

Durante entrada ao vivo no programa Bom dia Brasil, Eric Faria deu um empurrão em um torcedor. O jornalista está no Qatar para a cobertura da Copa do Mundo de 2022 e já aparecia no telão do estúdio da atração matinal.

Antes de começar a conversar com a apresentadora Ana Luíza Guimarães, um torcedor trombou com o jornalista, que logo em seguida o empurrou. Ana Luíza Guimarães comentou de imediato: "opa, tá tudo bem aí Eric? Bom dia para você. Tá tudo bem aí? Que susto".

"Oi Ana, bom dia para você e bom dia para todo mundo. Eu estou em um lugar muito cheio aqui. Acho que o rapaz estava distraído ali e me deu um esbarrão", esclareceu o jornalista, que continuou com a cobertura com um sorriso no rosto e passou informações sobre o consumo de bebidas alcoólicas no Qatar.

Eu acordei com esse humor do Éric Faria na Globo pic.twitter.com/lOFLaiTpPZ — Monike ☕️ (@monikefilgueira) November 18, 2022

Celular de apresentadora tocou ao vivo

A apresentadora Leilane Neubarth passou por um momento constrangedor. Enquanto a jornalista da Globo News trazia informações sobre uma matéria que relatava a lava jato, o celular de Leilane começou a tocar.

"Desculpa, desculpa. Ô meu Deus", comentou a jornalista enquanto tentava desligar o celular. Quando conseguiu, a apresentadora pediu desculpa novamente e seguiu com o trabalho.

Eu to rindo e não é pouco kkkkkkkkkkkkkkk desliga o celular Leilane Neubarth pic.twitter.com/R3MpMAcouN — Claudio Roberto (@acossados) June 1, 2018

Jornalista caiu em "gemidão" durante coletiva

Em uma coletiva com o lateral Filipe Luís do Flamengo, um jornalista que cobria a entrevista deixou vazar um áudio um tanto vergonhoso: aquele famoso "gemidão do zap". O momento acabou rendendo risadas entre os presentes e até salva de palmas.

Enquanto o lateral Filipe Luís era apresentado em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, algum repórter caiu no famigerado gemidão do Whatsapp ao vivo! 26/7/2019 pic.twitter.com/Ht9aY3StIt — Museu de Memes do Flamengo (@MuseuMemesFla) July 26, 2019

Repórter leva spray de pimenta na cara

Em matéria do Balanço Geral de Brasília sobre como o batalhão de choque age em presídios, era mostrado a utilização do spray de pimenta. A jornalista que cobria matéria também acabou atingida pelo spray e reclamou: "caiu no meu olho". "Essa é a ideia", respondeu o militar.

A jornalista reclama que a sensação só irá passar depois de 10 minutos, mas segue com a matéria. Ela precisa se até abaixar para suportar a situação e continua esfregando os olhos. Ao retornar aos estúdios, o apresentador dá risada e brinca: "Tadinha da Fran comandante".

Jade Picon não responde jornalista durante entrevista

Durante o Rock in Rio de 2022, Jade Picon foi entrevistada pelo G1. Durante o papo com o jornalista, a jovem foi questionada sobre um possível affair com o cantor Xamã. A influenciadora ficou em silêncio e logo seu assessor entrou em cena, encerrando a entrevista: "essa pergunta não".

Jade Picon congela ao ouvir pergunta sobre Xamã durante entrevista ao G1 e assessor interrompe: "essa não tava combinada".pic.twitter.com/PttHR1xFIh — PAN (@forumpandlr) September 10, 2022

Jornalista faz imitação de personagem

Em 2016, quando morreu a atriz Carrie Fisher, um jornalista da Globo News acabou gerando climão. O tom da matéria era triste pela morte da atriz que interpretou a princesa Leia na franquia Star Wars, mas Jorge Pontual, correspondente de Nova York, fez uma imitação ao vivo do personagem Chewbacca, o que mudou tudo.

Os jornalistas que também participavam do papo ficaram alguns segundos em silêncio, até que a risada tomou conta da situação.

Um dos momentos favoritos da tv brasileira pra mim. pic.twitter.com/VSeqfsZzat — miguel do peewee (@fernandemiguels) June 13, 2022

Apresentador recebeu nudes ao vivo

O jornalista Douglas Belan, apresentador do Bom Dia MT, afiliada da TV Globo, passou por um momento de desespero em 2020. Enquanto mostrava interações do público pelo aplicativo do WhatsApp, uma imagem íntima de um homem foi enviada e exibida no telão do programa.

Logo, o apresentador se desesperou: "ai caramba, deixa eu pular isso aqui. Tirou a tempo? Só no programa ao vivo". Douglas Belan acabou demitido depois do ocorrido.

"Ai caramba... Não sei o que é...Tirou a tempo?... pic.twitter.com/UvovAPdNmq — Math Henrique (@henri_matheuss) April 21, 2020

Jornalista solta palavrão ao vivo

Natuza Nery soltou um palavrão no começo do ano durante o programa Estúdio I. A jornalista falava sobre uma pauta de política, quando disse: "puta". Logo, ela se desculpou. Ela tentou continuar com a matéria, mas não conseguiu por causa dos comentários e risadas dos colegas. "Gente, estou morrendo de vergonha", disse a jornalista.

Natuza Nery solta palavrão ao vivo pic.twitter.com/Aq2zKOrjPy — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) March 29, 2022

