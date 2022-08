Lula participa do Jornal Nacional nesta quinta (25) - Foto: Reprodução/ Ricardo Stucker/PT/Rede Globo

Horário Lula no Jornal Nacional e como assistir ao vivo

Horário Lula no Jornal Nacional e como assistir ao vivo

O horário Lula no Jornal Nacional é às 20h30, horário de Brasília, nesta quinta-feira (25). O petista é o terceiro entrevistado da semana de sabatinas comandada por William Bonner e Renata Vasconcellos e responderá sobre os principais temas de sua campanha na corrida presidencial.

Horário Lula no Jornal Nacional de hoje

A entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa às 20h30, horário de Brasília, na Globo. O petista participa da sabatina com duração de 40 minutos e além da campanha deste ano, também devem vir à tona assuntos sobre os dois mandatos do petista entre 2003 e 2011.

Nesta semana, o Jornal Nacional exibe entrevistas com os quatro candidatos mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais. Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT) já participaram da sabatina, que estão disponíveis gratuitamente no G1 para quem quiser assistir. Na quinta, é a vez de Lula; Simone Tebet (MDB) fecha a rodada na sexta-feira.

O petista é o candidato que lidera as pesquisas de intenção de voto. Na pesquisa realizada pelo Instituto Ideia, contratada e divulgada nesta quinta pela revista Exame, Lula está à frente na corrida pela presidência com 44% dos votos. O atual presidente Jair Bolsonaro segue na segunda posição, com 36%. Ciro Gomes marcou 9%, enquanto Tebet soma 4%. A margem de erros é de três pontos percentuais para mais ou menos.

A sabatina será exibida no canal aberto da Globo na televisão, mas também será transmitida pelo G1 e pelo Globoplay ao vivo e gratuitamente.

Como assistir à entrevista de Lula hoje:

Pela televisão: sintonize na Globo no horário Lula no Jornal Nacional, às 20h30, horário de Brasília.

Pela internet: há duas maneiras de acompanhar a entrevista de Lula através do G1 e Globoplay.

G1- Basta acessar o link da transmissão no navegador de seu smartphone ou computador no horário indicado. Em poucos segundos, a transmissão será iniciada.

Globoplay – A plataforma de streaming pode ser acessada pelo navegador de celulares ou computadores; também é possível baixar o aplicativo para iOS ou Android. Clique no canto superior direito para abrir a aba de fazer login ou se cadastrar, e insira seu e-mail e senha caso já seja cadastrado. Novos usuários devem preencher os dados pessoais solicitados pelo sistema.

Feito isso, basta clicar em ‘Agora’ e a transmissão se iniciará. Veja o passo a passo de como assistir Lula no Jornal Nacional ao vivo no Globoplay.

Quando será o debate dos presidenciáveis na Globo?

O debate entre os presidenciáveis na Globo será no dia 29 de setembro, quinta-feira. Como de costume, a sabatina promovida pela emissora será a última antes do primeiro turno das eleições. O horário deve ser divulgado nas próximas semanas e William Bonner deve ser o mediador, assim como nos anos anteriores.

Antes disso, os candidatos participam do primeiro debate realizado pela Band, no domingo, 28 de agosto, às 21h. Confirmaram presença: Luiz Felipe d’AviIa (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT).

A sabatina será transmitida pelos canais de televisão e rádio da Band e BandNews, sites Portal UOL, jornal Folha de São Paulo e TV Cultura, e no Youtube.

Agenda de debates previstos para o 1º turno:

28 de agosto (domingo), às 21h, horário de Brasília – Band, TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo

2 de setembro (sexta-feira), horário a confirmar – Rede TV!, Metrópoles e O Antagonista

24 de setembro (sábado), às 19h, horário de Brasília – SBT, Estadão, Rádio Eldorado, Veja, Rádio Nova Brasil e Terra

29 de setembro (quinta-feira), horário a confirmar – TV Globo