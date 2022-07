Horário novela Pantanal hoje e resumo do capítulo (05/07)

O horário novela Pantanal hoje, terça-feira, 5 de julho, já está disponível na programação oficial do canal e por isso não há desculpa para se atrasar e perder algo da trama. Neste novo capítulo do folhetim, Jove e Juma continuarão sua constante discussão de onde devem viver. A moça quer ficar na tapera, já o rapaz prefere e fazenda do pai. Tibério e Muda terão momento especial e José Leôncio ficará desconfiado de Tenório.

Qual o horário novela Pantanal hoje, terça-feira, 5 de julho?

O horário novela Pantanal hoje será 21h30, depois do Jornal Nacional, assim como os demais dias de exibição do folhetim. Nesta terça (5), não haverá nenhuma mudança de horário ou novidade na programação que afete a novela. De acordo com o cronograma oficial da emissora, disponível para consulta online, o capítulo de hoje terá 1 hora e 5 minutos no ar. Ou seja, o folhetim terminará às 22h35.

E para quem está curioso sobre o que vem a seguir na trama: segundo o resumo cedido pela emissora, no capítulo de hoje, Alcides ficará escandalizado com a relação de Guta e Marcelo, que até então todos pensam ser irmãos. Além disso, Marcelo pedirá a ajuda a Guta para investir na fazenda do pai.

Irma e Trindade vão fugir de Tadeu e José Lucas para não serem vistos juntos e Mariana perceberá que a filha se encantou por Trindade. Juma e Jove vão se desentender mais uma vez e Jove decidirá viver na tapera, enquanto resolve sua situação com Juma.

José Leôncio desconfiará quando Tenório disser que possui cabeças de gado que recebeu como pagamento de uma antiga dívida. Zuleica ficará surpresa ao ver que Marcelo chegou do Pantanal, acompanhado de Tenório e Guta.

Mudanças na edição dos capítulos de segunda e terça

De acordo com o resumo da TV Globo de 4 a 9 de julho, o pedido de casamento de Tibério deveria ter acontecido no final do capítulo de ontem, segunda-feira (5), e a resposta da moça seria no capítulo de hoje. Porém, como isso não aconteceu, ambas as cenas devem ir ao ar nesta terça-feira.

A mudança na edição dos capítulos não é uma surpresa. A emissora libera os resumos dos acontecimentos semanais da trama, mas eventualmente realiza mudanças ou cortes de acordo com o tempo que o folhetim tem no ar diariamente. Se finalmente a cena do pedido de casamento acontecer hoje, Muda irá aceitar o pedido do amado e em seguida o casal pedirá para José Leôncio e Filó que eles sejam padrinhos do casório.

Programação Pantanal – 4 a 9 de julho

Segunda-feira (4/07): 21h30 – 22h35

Terça-feira (5/07): 21h30 – 22h35

Quarta-feira (6/07): 21h30 – 22h35

Quinta-feira (7/07): 21h30 – 22h35

Sexta-feira (8/07): 21h30 – 22h35

Sábado (9/07): 21h25 – 22h30

Para quem perdeu o capítulo de ontem, segunda (4), Juma perdeu a virgindade com Jove:

Programação – O que vai passar depois de Pantanal hoje?

Depois do horário novela Pantanal hoje, a TV Globo vai exibir um novo episódio de No Limite, a partir das 22h35. O reality show de sobrevivência está em reta final e agora soma apenas 6 participantes: Andréa, Ipojucan, Victor, Charles, Clécio e Lucas. A temporada começou em maio com um total de 24 competidores.

A final irá acontecer ainda no mês de julho, mas o dia exato ainda não foi confirmado pela TV Globo. Quando os finalistas forem definidos, uma votação será aberta no site oficial da emissora, o Gshow, e o público vai decidir quem leva o prêmio de R$ 500 mil para casa.

Após o horário novela Pantanal hoje e do No Limite, a programação da Globo vai exibir o Profissão Repórter. O programa jornalístico comandado por Caco Barcellos irá começar às 00h00 e ficará 40 minutos no ar.

