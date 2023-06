Depois da saída de MC Cabelinho da trama das sete, os noveleiros ficaram curiosos para saber se Hugo vai voltar para a novela Vai na Fé. O rapaz teve que deixar Piedade após Orfeu (Jonathan Haagensen) jurá-lo de morte e terminou o relacionamento com Jenifer (Bella Campos). No entanto, os internautas acreditam que o rapaz ainda vai retornar na reta final.

O que vai acontecer com o Hugo na novela Vai na Fé?

Em cenas previstas para irem ao ar no dia 14, terça-feira, Hugo ligará para Jenifer para matar as saudades da ex-namorada. Essa é a única menção ao rapaz no resumo dos próximos capítulos, ou seja, é possível que o personagem de MC Cabelinho fique sumido por um bom tempo.

Após ser acusado de trair Orfeu, o bandido mandou Pablo (Dan Gregório) dar um fim no traficante. Por piedade, o capanga deixa o jovem vivo, mas o aconselha a sumir da cidade para sua própria segurança.

Ainda não se sabe quanto tempo Hugo ficará fora de Piedade ou se o rapaz se quer voltará para o folhetim. Por enquanto, nem Cabelinho ou Rosane Svartman, autora do folhetim, deram spoilers sobre o futuro do personagem.

Enquanto Hugo estiver longe, Eduardo (Matheus Abreu) vai tentar conquistar o coração de Jenifer, por quem tem uma quedinha. A estudante de Direito, no entanto, vai se afastar do rapaz depois de receber a ligação de seu amado. A garota diz que acabou de sair de um relacionamento e que não está pronta para se envolver com outra pessoa.

Em cenas que vão ao ar a partir de 23 de junho, sexta-feira, Jenifer começará a dar mais abertura para Eduardo e até ficará irritada quando o rapaz não tomar a iniciativa de beijá-la.

Vai na Fé fica no ar até 11 de agosto, sexta-feira. A partir do dia 14, o folhetim será substituído por Fuzuê, novela de Gustavo Reiz.

Hugo é filho de Orfeu?

Outra teoria do público é de que Hugo seja filho biológico de Orfeu. Por enquanto, a trama ainda não deu indícios de que o traficante seja herdeiro do sócio de Theo (Emílio Dantas), mas ainda há tempo de acontecer uma reviravolta na história do rapaz.

Até agora, Vai na Fé não mostrou a família ou história de vida de Hugo. O rapaz foi apresentado como um dos traficantes do bairro de Piedade, mas que tenta largar a vida de crime.

Se a teoria de fato se confirmar, Orfeu terá ordenado que seus capangas matassem o próprio filho. Parte da audiência também acredita que Hugo possa voltar no final para incriminar o bandido e colocá-lo atrás das grades.

"Alguém fala pra autora/autor adiantar os capítulos e Orfeu descobrir logo q Hugo é filho dele e deixar o menino em paz, pra meu casal viver. POR DEUS!!!!", comentou uma internauta.

"Mal sabem o Hugo e Orfeu que são pai e filho", escreveu outra.

"Hugo é filho do Orfeu, uma coisa que me intriga pq é que o Orfeu protege a Sol e a família? Será que o Carlão era do movimento?, questionou mais uma espectadora.

"E passada com esse babado que Hugo é filho de Orfeu e por isso os caras do movimento vão deixar ele sair do movimento e se converter sem ser morto e tals", especulou mais uma internauta.

