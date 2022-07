Idade da Zefa de Pantanal: quantos anos tem a atriz Paula Barbosa

Atriz é neta de Benedito Ruy Barbosa e estreou nas telinhas com novela do avô.

A atriz Paula Barbosa tem chamado atenção nas telinhas. A trama da personagem tem crescido no folhetim das 21h da TV Globo e agora a empregada de Maria Bruaca iniciou um romance com Tadeu. Quem acompanha tudo de casa tem curiosidade sobre o que acontece também por trás das câmeras, como por exemplo qual a idade da Zefa de Pantanal, como é a vida pessoal da atriz, entre outras informações. Além da carreira na atuação, a famosa também é cantora e empresária.

Qual a idade da Zefa de Pantanal de 2022?

A idade da Zefa de Pantanal é atualmente de 35 anos. Como a atriz faz aniversário no dia 22 de agosto, ela completará mais um ano de vida em breve e chegará aos 36 anos de idade. A famosa nasceu em 1986, em São Paulo, e é filha de Edilene Barbosa, uma das herdeiras do autor Benedito Ruy Barbosa.

A carreira de Paula nas telinhas da Globo começou quando ela estava com 22 anos de idade. Na época, ela estreou na emissora com a personagem Edith na segunda versão da novela Paraíso. O folhetim ficou no ar de março a outubro de 2009 e enquanto a produção estava no ar, a atriz completou 23 anos.

Em seguida, ela trabalhou em projetos do Disney Channel e então retornou a Globo aos 26 anos para interpretar a personagem Débora, em Amor Eterno Amor (2012). Dois anos mais tarde, ela viveu Gina em Meu Pedacinho de Chão, outra obra de seu avô Benedito Ruy Barbosa.

Em 2015, quando a idade da Zefa de Pantanal era de 29 anos de idade, a famosa teve dois grandes feitos: ela atuou como Olga na novela I Love Paraisópolis e lançou seu primeiro EP, o álbum Vem. No projeto, ela publicou as canções Vem, De Tanto, Sarandá, Vicio, Qual é a Cor?, Cheio de Graça, Carcará, Lencinho Querido, Maldição e Me Deixe.

Em 2016, quando chegou na casa dos 30 anos, a atriz deu a luz ao seu primeiro filho. Depois do nascimento do pequeno Daniel, ela também deu início a mais um capítulo da vida profissional, se tornou empresária e abriu sua primeira franquia da marca Cia Marítima, de moda praia.

Hoje, que a idade da Zefa de Pantanal é de 35 anos, ela soma quatro lojas franqueadas da marca. Suas lojas estão localizadas em shoppings de São Paulo.

Atriz original era 9 anos mais nova

A idade da Zefa de Pantanal de 2022 é de 35 anos, já a atriz que interpretou a personagem em 1990 era mais nova. Giovanna Gold tinha 26 anos quando deu vida a empregada contratada na casa de Tenório.

Apesar de ser mais nova, a atriz já tinha quase uma década de carreira na frente das câmeras quando foi chamada para o papel. Giovanna já estava na televisão desde 1982, quando trabalhou na minissérie Quem Ama não Mata. Hoje, a atriz está com 58 anos de idade. A última novela da famosa foi Chiquititas, em 2015, em que interpretou a vilã Carmen.

A atriz Paula Barbosa é casada?

A atriz que interpreta Zefa nas telinhas da Globo é casada com o produtor musical Diego Dalia. Os dois estão juntos há mais de uma década e são pais de Daniel, que completará 6 anos em agosto.

De acordo com a página oficial de Diego no Linkedin, ele é há 7 anos diretor da empresa Fluxo Produções, uma produtora de áudio que trabalha com desenvolvimento de trilhas, soundFX, tratamento, correção, edição e finalização de áudio para TV, Cinema, Rádio e Web.​

O músico tem formação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), a Universidade Livre de Música, a Universidade Anhembi Morumbi e especialização pelo Instituto de Áudio e Vídeo. Diego trabalhou ao lado da esposa no primeiro álbum de Paula, Vem, em 2015.

