Muda e Tibério vão casar: como será cerimônia e noite de núpcias

Quem torce pelo casal interpretado pelos atores Guito e Bella Campos terá momentos para comemorar nos próximos capítulos do remake da TV Globo. Muda e Tibério vão casar, no entanto, isso não significa que um final feliz virá com facilidade para a dupla. Além da festa de casamento dos dois terminar de forma catastrófica, Tibério ficará decepcionado na noite de núpcias. Depois disso, o relacionamento do casal terá altos e baixos por conta do desejo de vingança de Muda.

Muda e Tibério vão casar na novela Pantanal de 2022?

Já foi confirmado pela TV Globo que Muda e Tibério vão casar no remake da novela Pantanal, assim como aconteceu na versão de 1990. Nos próximos capítulos da atração, os dois comemoração o noivado e vão convidar José Leôncio e Filó para serem padrinhos. Porém, Muda deixará Tibério preocupado por exigir uma condição para que se case com o peão: a moça vai pedir que o amado mate Tenório.

Para quem não lembra, Tenório é o culpado pela briga de terras que aconteceu no Sarandi na primeira fase da novela, o que acabou com a vida do pai de Muda. Por isso, a moça deseja se vingar do mau-caráter. Esse desejo descontrolado da amiga de Juma de tirar a vida de Tenório ainda atrapalhará muito o relacionamento do casal no futuro da novela, mas por enquanto os dois continuarão juntos e chegarão ao altar.

Se nada mudar entre as duas versões, o grande dia chegará e Muda e Tibério vão casar na mesma cerimônia que Jove e Juma. Tudo vai acontecer na fazenda de Zé Leôncio. O momento de união dos casais será emocionante e ocorrerá sem problemas. No entanto, a festa que virá em seguida vai acabar de forma inesperada. Alcides beberá e arranjará confusão.

O peão vai acabar brigando com Jove e puxará uma faca para o noivo. A confusão vai gerar caos na festa e Jove vai nocautear Alcides. Todos vão pensar que o peão está morto e Jove vai se culpar por ter se tornado um assassino. Mais tarde, boas notícias chegarão até a fazenda de José Leôncio e vão informar que Alcides continua vivo, o que deixará o marido de Juma aliviado.

Noite de núpcias de Tibério e Muda

Tibério e Muda vão casar na novela Pantanal de 2022 e o peão vai aguardar com ansiedade a lua de mel. Porém, a noite de núpcias do casal não será nada como o esperado. Muda vai se negar a ir para a cama do marido. A moça vai justificar “eu num vô tê cabeça pra isso” e também dirá que não sabe se está pronta para realizar o ato. Tibério ficará frustrado e os dois dormirão separados. A moça vai ficar na sala e o peão no quarto.

Para quem já quer saber o que acontecerá em seguida. Na versão de 1990, Muda continuou fugindo do marido por algum tempo, até que Filó percebeu que algo estava errado com a moça. As duas conversaram e a mãe de Tadeu ajudou Muda com seus medos. Depois, Tibério e Muda acabam indo para a cama.

Como será o final de Muda e Tibério na novela

O final de Muda e Tibério não é fácil na novela Pantanal. Na versão original, os dois terminaram juntos. Porém, antes disso acabaram quase se separando. Para quem não lembra, os dois brigam e ficam em crise por causa do desejo de vingança de Muda contra Tenório, que não cessa.

Tibério chega a sugerir que os dois acabem com o casamento. O peão não fica feliz com as atitudes da esposa e se nega a fazer parte dos planos da mulher de assassinar o fazendeiro vizinho. No entanto, Muda tem uma séria conversa com Maria Bruaca, que aconselha a moça. A amante de Alcides diz para a jovem que ela deve esquecer a vingança e se reconciliar com o amado.

Tibério e Muda acabam se acertando e terminam o folhetim felizes. Tenório de fato morre no desfecho da novela, mas não pelas mãos de Muda, ele é assassinado por Alcides.

