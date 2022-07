Jamie Campbell Bower Harry Potter: quem foi o personagem

Quem acompanhou a quarta temporada de Stranger Things viu que o elenco ganhou o reforço do ator Jamie Campbell Bower como o temido Vecna, também conhecido como Número Um. Sabia que Jamie Campbell Bower Harry Potter, além de outras sagas famosas como Crepúsculo e Os Instrumentos Mortais? O britânico interpretou um vilão em Harry Potter que lhe rendeu espaço também em Animais Fantásticos, spin off da franquia do bruxinho mais famoso do cinema.

Quem foi Jamie Campbell Bower Harry Potter, o Vecna de Stranger Things

Jamie Campbell Bower Harry Potter interpretou o personagem Grindelwald em Relíquias da Morte – Parte 1, o sétimo e penúltimo filme da franquia. Grindelwald era um dos bruxos mais poderosos do mundo na trama e foi derrotado por Albus Dumbledore em 1945.

Para quem não sabe, o personagem de Bower era um bruxo das trevas muito famoso que já foi dono da Varinha das Varinhas. Um mistério durante parte da franquia Harry Potter, Grindelwald só apareceu de fato no sétimo longa, mas já havia sido citado desde o começo da história, como em Harry Potter e a Pedra Filosofal, obra de estreia da saga criada por J.K Rowling.

Em Relíquias da Morte – Parte 1, lançado em 2010, o personagem de Jamie Campbell Bower Harry Potter apareceu apenas em flashbacks. A participação não foi grande no longa metragem, no entanto, lhe rendeu espaço nos novos filmes do universo: Animais Fantásticos e Onde Habitam.

Anos após o encerramento de Harry Potter, Jamie voltou a interpretar o personagem em 2016, 2018 e por último em 2022. Ou seja, em todos os filmes que saíram até agora na franquia derivada da saga protagonizada por Daniel Radcliffe. Nesses três filmes, ele também aparece em cenas de flashbacks, pois interpreta a versão jovem de Grindelwald.

Nos dois primeiros longas de Animais Fantásticos, Grindelwald mais velho foi papel de Johnny Depp. No terceiro filme, o ator foi substituído por Mads Mikkelsen.

Onde assistir Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1

Caso queira conferir Jamie Campbell Bower Harry Potter em Relíquias da Morte – Parte 1, é só assinar o catálogo da HBO Max. Todos os filmes do bruxinho estão disponíveis na plataforma streaming dublados e também com opções de áudio original e legendas. Aliás, os filmes de Animais Fantásticos também estão por lá.

Caso ainda não seja um cliente do serviço, você consegue encontrar planos que partem dos R$14,16 em pacotes anuais ou R$ 19,90 ao mês.

Saga Crepúsculo e mais: outros filmes com Jamie Campbell Bower

Além de Harry Potter, Jamie Campbell Bower já esteve em outras adaptações literárias de franquias jovens. Um dos trabalhos mais famosos do britânico é a Saga Crepúsculo, em que ele interpretou Caius, da família Volturi, uma poderosa linhagem de vampiros.

A primeira aparição do ator na trama de amor entre Edward Cullen e Bella Swan foi durante o segundo filme da franquia, Lua Nova (2009). Depois, ele retornou no quarto e quinto lançamento de Crepúsculo, Amanhecer Parte 1 (2011) e Parte 2 (2012).

Assim que terminou seu trabalho em Crepúsculo, ele migrou para outra franquia jovem, Os Instrumentos Mortais. Baseado nos livros best-sellers de Cassandra Clare, Jamie interpretou Jace. Seu personagem era um dos protagonistas da história e fazia par romântico com Lily Collins. Jace era um caçador de sombras. Meio anjo, meio humano, ele era um nephilim que se envolvia com Clary após a moça presenciar um assassinato em uma boate.

Para quem não sabe, a estreia de Jamie Campbell Bower Harry Potter no cinema foi em grande estilo. Três anos antes de viver Grindelwald, ele interpretou Anthony no famoso musical Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, dirigido por Tim Burton e estrelado por Johnny Depp e Helena Bonham Carter.

No mesmo ano, 2007, ele também esteve The Dinner Party, seu primeiro filme para a TV. Em 2009, ele apareceu em Crepúsculo pela primeira vez e no seguinte atuou em Harry Potter. Entre as séries mais famosos do ator, estão Camelot (2011) e agora Stranger Things (2022). Em 2023, Jamie aparecerá na série de terror True Haunting ao lado de Erin Moriarty, atriz de The Boys.

