Irandhir Santos Pantanal: ator estará nas duas fases da novela

Ator vai viver dois personagens e estará em todas as fases do folhetim.

O ator Irandhir Santos vai estar em Pantanal e marcará presença durante todas as fases do remake, porém, em peles de personagens diferentes. A última aparição do ator pernambucano de 43 anos nas telinhas da Globo foi como o vilão de Amor de Mãe.

Quem será Irandhir Santos em Pantanal?

Irandhir Santos vai interpretar Joventino e José Lucas de Nada na novela Pantanal. Joventino é pai de José Leôncio e avô de Jove e vai aparecer nos primeiros capítulos da trama. Já José Lucas de Nada é filho bastardo de José Leôncio e assim neto de Joventino, ele aparece na trama na segunda fase do folhetim.

Na primeira fase, Joventino desaparece quando José Leôncio já é um homem adulto e não deixa pistas, o que faz com que o herdeiro fique abalado. Conhecido por ser um homem justo e honesto, Joventino é considerado um grande peão pela região.

Na versão original da novela, o papel de Joventino foi do ator Claudio Marzo, que faleceu em março de 2015. Marzo interpretou três personagens na obra da TV Manchete, Joventino na primeira fase, José Leôncio mais velho na segunda e o Velho do Rio em ambas as partes da novela.

Já o outro personagem de Irandhir Santos em Pantanal, José Lucas de Nada, é um caminhoneiro que aparece na fazenda de José Leôncio, ele é filho bastardo do fazendeiro, fruto de um breve encontro do personagem com uma prostituta. O “De Nada” do nome do homem é em referência a ele ter crescido sem saber quem era o pai.

Em 1990, o papel de José Lucas foi de Paulo Gorgulho, que também interpretou José Leôncio na juventude durante a primeira fase do folhetim. Na história original de Benedito Ruy Barbosa, antes de descobrirem a origem de Lucas, o rapaz impressionava pela semelhança com José Leôncio, já no remake, ele vai chocar o pai por ser parecer muito com o avô.

Paulo Gorgulho vai aparecer no remake de Pantanal e contracenará com Irandhir Santos em Pantanal como o personagem Ceci, peão que faz parte da comitiva de Joventino e grande amigo do pai de José Leôncio.

Novelas de Irandhir Santos

Irandhir Santos já tem mais de 15 anos de carreira no cinema e na televisão, mas demorou para que o ator fizesse sua estreia no mundo das novelas, o que só aconteceu em 2014, com Meu Pedacinho de Chão, também de Benedito Ruy Barbosa, em que interpretou o personagem Zelão.

Antes disso, Irandhir havia trabalhado em duas minisséries, A Pedra do Reino (2007) e Amores Roubados (2014), além de 13 filmes, entre eles os mais famosos foram Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro como Diogo Fraga, Febre do Rato (2011), O Som ao Redor (2012) de Kleber Mendonça Filho, e Tatuagem (2013), ao lado de Jesuíta Barbosa, que assim como Irandhir Santos também está no remake de Pantanal.

Depois de atuar na novela Meu Pedacinho de Chão, Irandhir esteve em mais 5 filmes e então interpretou Bento dos Anjos em Velho Chico, em 2016, assim fez sua primeira aparição no horário nobre da TV Globo. A autoria de Velho Chico também era de Benedito Ruy Barbosa, que contou com o neto Bruno Luperi no time de roteiristas – Luperi é quem adapta o texto da nova versão de Pantanal da Globo.

Em 2017 e 2018, Irandhir atuou nas séries Dois Irmãos e Onde Nascem os Fortes e depois de mais alguns filmes no currículo, o ator viveu o vilão Álvaro da Nóbrega na novela Amor de Mãe (2019 – 2021), da autora Manuela Dias. Além da novela Pantanal, o projeto mais recente de Irandhir Santos foi o filme Enquanto o Céu Não me Espera (2021).

Quando estreia Pantanal na Globo?

Para assistir Irandhir Santos em Pantanal falta pouco, o remake irá estrear no dia 28 de março, uma segunda-feira, na faixa das 21h, depois do Jornal Nacional. A novela será exibida de segunda a sábado e logo após a exibição na televisão, terá seus capítulos adicionados ao catálogo da Globoplay.

Assista as primeiras cenas da novela:

