Irma e Zé Lucas ficam juntos em Pantanal? Como será final de 2022

Quem acompanha a novela Pantanal viu que após a saída de Trindade (Gabriel Sater) da trama e o término de Zé Lucas (Irandhir Santos) com Érica (Marcela Fetter), Irma (Camila Morgado) e o primogênito de Zé Leôncio começaram a se aproximar. Seguindo a trama de 1990, o remake comandado por Bruno Luperi começa a dar seus primeiros passos para repetir os desfechos originais. Irma e Zé Lucas ficam juntos? Dupla vai engatar romance e até subirá ao altar.

Irma e Zé Lucas ficam juntos no final da novela Pantanal?

Irma e Zé Lucas ficam juntos no final de Pantanal de 1990 e este desfecho irá se repetir na versão de 2022. A jornalista Patrícia Kogut do O Globo já adiantou que o casamento da dupla irá acontecer no último capítulo. A cena ainda não foi gravada, mas já está sendo planejada e deve ser filmada em uma fazenda do Rio de Janeiro.

Para quem não sabe como o romance entre os dois começa, a dupla se torna próxima ao longo da gravidez de Irma. A mulher é abandonada pelo amado, Trindade, e por isso precisa lidar sozinha com a espera de seu bebê. Mesmo assim, ela tem esperanças que o peão violeiro irá voltar até o nascimento do filho, o que realmente acontece.

Porém, Trindade não volta para ficar. Ele ajuda no nascimento da criança, pois Irma passa por complicações, mas pouco depois vai embora. O caminho fica livre para Irma e Zé Lucas de uma vez por todas e o primogênito de Zé Leôncio até ganha a benção de Trindade, que pede que ele apoie Irma e o bebê, declarando: “cuida dele peão, é seu. Cuida dela também”.

Irma e Trindade engatam o namoro e Zé Lucas pede a cunhada de Zé Leôncio em casamento. Ela aceita e os dois vivem cada vez mais felizes. Na versão de 1990, no último capítulo do folhetim, Irma troca declarações de amor com Zé Lucas e afirma que esqueceu Trindade de uma vez por todas.

Zé Lucas passa a criar Anterinho junto de Irma e mais tarde realiza seu sonho de entrar para a política. Ele se torna vereador e os três vivem como uma família comum. No último capítulo da versão da Manchete, o filho de Irma aparece alguns anos mais velho, por volta dos 8 anos de idade, e conta para o Velho do Rio como é convivência em casa com o trabalho atarefado do pai como vereador.

Trindade volta em algum momento na novela?

Após deixar a fazenda de José Leôncio e abandonar Irma, Trindade retorna apenas no nascimento do filho. Ele aparece como em um truque de mágica no quarto da ex-namorada para ajudá-la com o parto, pois a mulher não tem as contrações necessárias para conseguir que o menino nasça.

Depois disso, Trindade vai embora e nunca mais retorna. Assim, Irma e Zé Lucas ficam juntos e não são atrapalhados por nenhuma aparição do ex da ruiva. O paradeiro de Trindade é uma incógnita para todos e nunca é desvendado na trama. Quando ele deixa o quarto de Irma, após o parto, simplesmente desaparece. Todos ficam impressionados, pois ninguém o vê sair pela porta e percebem que o violeiro é de fato encantado.

Leia também

Filho de Irma tem poderes? Entenda trama e veja se bebê nascerá com chifres

Zé Lucas em Pantanal: peão levará tiro à mando de Tenório