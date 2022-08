Filho de Irma em Pantanal nasce pelas mãos do ‘cramulhão’

O filho de Irma Pantanal nem nasceu e já está causando na vida dos moradores da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Apesar de Trindade (Gabriel Sater) deixar a fazenda com medo do garotinho nascer com alguma marca do cramulhão, ele retornará para trazer o bebê ao mundo com suas próprias mãos.

O que acontece com o filho de Irma Pantanal?

Apesar dos sinais de que o garoto herdou os poderes sobrenaturais de Xeréu em Pantanal, Irma pode ficar despreocupada pois o nascerá sem marcas do diabo e, principalmente, sem chifres, como vêm especulando os pantaneiros.

Esse é um dos motivos que faz com que Trindade vá embora na próxima semana. O rapaz acredita que será melhor para a ruiva e o bebê que ela carrega no ventre se ele deixar a fazenda, pois eles estarão mais seguros. O endiabrado até anda dizendo que o neném é mais filho do cramulhão do que seu e está assustado com os chamados que vem recebendo do ‘coisa ruim’.

Mesmo com Irma devastada com a partida de seu amado, Trindade deixa o local no meio da noite e some no mundo. Na manhã seguinte, até mesmo José Leôncio (Marcos Palmeira) ficará chocado com a partida do peão, mas Tibério (Guito) dirá que acredita que o rapaz voltará – e ele está certo.

Na primeira versão da novela, a ruiva sofreu complicações durante o parto e começou a temer que algo acontecesse com ela e com o seu filho. Desesperada, ela clama pela presença de Trindade, que atende ao pedido.

Apenas Irma conseguirá ver Trindade, que estará enfeitiçado pelo cramulhão. Como em um passe de mágica, o endiabrado aparece em seu quarto e faz o parto da criança com suas próprias mãos, cessando o sofrimento de Irma e deixando sua amada sã e salva. Mas a estadia do peão é curta, e logo ele some do mapa novamente, para nunca mais voltar.

Antero, como é chamada a criança em homenagem ao marido de Mariana (Selma Egrei), nasce e cresce como uma criança comum, ao contrário do que Trindade temia. Ele aparece no último capítulo da trama, com idade aproximada de 10 anos de idade após uma passagem de tempo na novela, conversando com o Velho do Rio (Osmar Prado).

Filho de Irma tem poderes?

O filho de Irma não tem traços físicos do cramulhão, mas causou alguns eventos sobrenaturais em Irma na primeira versão da novela. O primeiro já aconteceu – uma viola começou a tocar sozinha na frente de Zaquieu (Silvero Pereira) e Alcides (Juliano Cazarré) e segundo Trindade, foi seu filho quem estava comandando o instrumento de dentro de barriga da ruiva.

Em 1990, a gravidez ainda rendeu mais momentos demoníacos para a ruiva, incluindo premonições, assim como acontece com Trindade. A filha de Mariana chegou até a incorporar o ‘coisa ruim’ em seu corpo, mas as possessões pararam depois que ela deu à luz ao seu filho.

O garoto crescerá no Pantanal ao lado da mãe e de José Lucas (Irandhir Santos), que assumirá a paternidade da criança após Trindade sumir do mapa.

Trindade volta para Pantanal?

A única ocasião na qual Trindade volta para Pantanal é para o parto de Irma. Depois, o peão nunca mais é visto – ao menos foi o que aconteceu na versão de 1990.

O final do remake da novela deve repetir o mesmo de 32 anos atrás. Apesar da alta popularidade de Gabriel Sater entre os espectadores da trama, o ator não deve ficar no folhetim até o final. Em entrevista ao Domingão com Huck, o filho de Almir Sater disse que chegou a pedir para Bruno Luperi deixá-lo na história até o fim, mas o dramaturgo seguirá o mesmo texto de Benedito Ruy Barbosa.

Pantanal fica no ar até outubro deste ano, quando será substituído pelo remake de Travessia, escrito por Glória Perez, na faixa das 21h.