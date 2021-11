Jade descobre gravidez em O Clone; ela será mãe de Khadija

Jade descobre a gravidez em O Clone. A mocinha passa mal e precisa de atendimento médico, mas acaba recebendo a notícia que a deixa muito abalada, já que ela está prestes a se divorciar de Said (Dalton Vigh).

Jade descobre gravidez

Haverá uma passagem de três anos na novela O Clone. Nesse período, Said e Jade começaram a ter problemas no relacionamento. O empresário se cansa das artimanhas da esposa e começa a considerar devolvê-la para o tio Ali (Stênio Garcia).

Said, convencido a se separar da protagonista, decide conceder o divórcio. Porém, o tio Ali diz que os dois precisam seguir o livro sagrado. Na cultura muçulmana, a mulher precisa esperar três menstruações para somente depois se separar do marido.

Durante esse tempo, Said proíbe Jade de sair enquanto eles ainda moram juntos. O personagem de Dalton Vigh tranca a esposa em casa e vai para um jantar com o tio de Latiffa (Letícia Sabatella) para que ele possa conhecer novas pretendentes.

Em casa, Jade desmaia e é socorrida por Zoraide (Jandira Martini). A governanta manda chamar um médico e a mocinha recebe o diagnóstico: “Você está grávida!”

A esposa de Said se desespera com a notícia: “Eu não estou mais divorciada? Por que Alá fez isso comigo, Zoraide? Eu estava indo embora para o Brasil, meu tio ia pagar minha faculdade…”

Ao saber da gravidez de sua esposa, Said reza e agradece ao saber que vai ser pai. Quem também fica feliz é Ali, que dança de felicidade.

Haverá uma nova passagem de tempo de alguns meses na novela e então será mostrado o nascimento de Khadija (Carla Diaz).

Khadija, filha de Jade

Khadija é interpretada por Carla Diaz, que na época da novela tinha apenas 10 anos. A garota acabou se tornando a mais famosa entre os personagens mirins, sendo lembrada até hoje pelos bordão “Inshallá” – que em português significa algo “se Deus quiser”.

Na reta final de O Clone, Jade tenta fugir com a filha, mas Said acaba encontrando as duas. Como punição, o empresário tenta castigar a esposa lhe dando chibatadas, mas é impedido por Khadija.

Said acaba levando a filha embora e a garota passa a morar com ele. Porém, ela tem permissão para ver a mãe, que fica livre do marido e vai viver o romance com Lucas (Murilo Benício).