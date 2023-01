Jade Picon saiu da Globo após fracasso de Travessia?

Jade Picon pode deixar a Globo após o término da novela Travessia, de acordo com informações do Observatório da TV. A emissora, que adotou o contrato por obra nos últimos anos, não deve renovar o vínculo da ex-BBB.

Travessia é escrita por Glória Perez e está prevista para terminar em abril deste ano. A novela começou em outubro do ano passado, após Pantanal, mas não teve a mesma sorte que antecessora no quesito audiência - e nem mesmo a simpatia de boa parte do público.

Até Jade Picon, novata nas teledramaturgia, enfrentou muitos comentários negativos com o início da novela.

Jade Picon vai sair da Globo?

O vínculo de Jade Picon com a Globo deve ser encerrado no segundo semestre deste ano, após o fim da novela Travessia. Atualmente, a influenciadora digital ganha cerca de R$ 60 mil como contratada, além do valor de publicidades. Claro, nada perto do que consegue faturar como influencer.

A influenciadora digital ainda não reagiu aos comentários do suposto desligamento da emissora. Na última semana, a ex-BBB contou em seus Stories que ia participar de uma reunião para decidir seu futuro. Desde que a notícia veio à tona, a intérprete de Chiara não falou mais sobre o assunto.

A contratação de Jade Picon pela Globo causou polêmica desde que foi anunciada. A paulista conquistou um papel de bastante destaque na novela das nove sem ter DRT ou qualquer experiência como atriz. Na época, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em espetáculos do Rio de Janeiro deu uma autorização especial para que a novata atuasse na trama de Glória Perez.

No entanto, a atuação de Jade desagradou parte do público que teceu dezenas de críticas nas redes sociais. Os principais comentários são sobre o sotaque carioca forçado da paulista, que soa antinatural. As cenas dramáticas de Chiara com Guerra (Humberto Martins) também viralizaram.

Enquanto Jade não se pronuncia sobre a suposta demissão, os internautas se divertem com a notícia. No último sábado, 14, a influenciadora postou um vídeo tomando sol na praia, que recebeu dezenas de comentários sobre sua suposta saída da emissora. “Ela bem preocupada na praia com o contrato da Globo” escreveu uma seguidora. “A única que é demitida e fica tranquila”, debochou outro. “Compra a Globo e demite o Boninho”, brincou um fã.

Quando acaba a novela Travessia?

A novela Travessia tem término previsto para abril de 2023. Apesar da rejeição do público, a obra não será encurtada.

O folhetim de Glória Perez bateu recordes negativos de audiência. Em 31 de dezembro, a trama registrou apenas 14,48 pontos. A marca é a pior para uma novela das nove da Globo em toda a história da emissora. Neste dia, até mesmo o sorteio da Mega da Virada e a queima de fogos do Réveillon registraram índices mais altos.

Travessia já havia batido o recorde negativo de audiência em 24 de dezembro, véspera de Natal, com apenas 15 pontos. Essa foi a pior média desde que a novela começou a ser exibida em outubro.

Além da rejeição do público a Jade Picon, a trama apresentou muitos furos de roteiro nas primeiras semanas que espantaram parte da audiência. Os internautas também reprovaram o casal Chiara e Ari (Chay Suede), além do enredo da trama que inicialmente seria sobre fake news, mas acabou tendo como foco a briga pela guarda de Tonho (Vicente Alvite) entre Brisa (Lucy Alves) e o ex-noivo.