Quando acaba a novela Travessia e qual a próxima trama das 9?

Não faz nem um mês que a nova história de Gloria Perez estreou no horário nobre mas já é comum ver internautas questionando quando acaba a novela Travessia. O folhetim tem somado médias baixas de audiência para o horário e gerado repercussão negativa nas redes sociais com tantos erros no roteiro, o que pode fazer com que a trama seja encurtada e chegue ao fim antes do previsto.

Quando acaba a novela Travessia na Globo?

A novela Travessia estava prevista para terminar em abril de 2023, mas pode sofrer cortes e sair do antes antes conforme informações da colunista Carla Bittencourt do Notícias da TV.

O motivo seria a repercussão negativa que o folhetim de Gloria Perez tem gerado nas redes sociais e os números baixíssimos para uma novela do horário nobre, principal produto da emissora.

De acordo com a colunista, é possível que a produção de Terra Vermelha, folhetim de Walcyr Carrasco que irá substituir a atual novela, tenha o início de suas gravações adiantadas do início de fevereiro para o comecinho de janeiro. O texto e a escolha das locações já estão bastante adiantados, mas o elenco ainda não está todo escalado.

Se a produção de Terra Vermelha realmente começar bem antes do previsto, os executivos da Globo vão precisar definir rapidamente qual será o folhetim que será o sucessor da história de Carrasco. A jornalista afirma que isso já está sendo discutido por Ricardo Waddington, diretor dos Estúdios Globo, e por José Villamarim, diretor artístico de Dramaturgia.

A baixa audiência já era esperada pela diretoria da Globo devido ao período eleitoral, Copa do Mundo e festas de fim de ano, mas as dezenas de comentários e críticas negativas sobre o folhetim, além do sucesso de Todas as Flores no Globoplay, que aumentou a rejeição à Travessia e criou uma rivalidade entre as duas tramas, acenderam o alerta vermelho na emissora.

No ar em Travessia, Cássia Kis faz comentários homofóbicos e gera revolta

Qual novela vem depois de Travessia?

Terra Vermelha, de Walcyr Carrasco, é a novela que substituirá Travessia no horário das 21h na Globo. O folhetim é inspirado na infância do autor. A trama, no entanto, vai acontecer dentro do cenário atual mesclando elementos da tecnologia agrária, mundo moderno e antigo.

A história está sendo chamada de "novela country" nos bastidores da Globo e trará os valores da vida country, moda e música sertaneja.

A última novela assinada por Carrasco foi Verdades Secretas II. No horário nobre, ele foi o autor do sucesso A Dona do Pedaço, em 2019.

Audiência de Travessia e erros na trama geram comentários negativos nas redes sociais

Travessia está sofrendo para tentar agradar o público noveleiro, mas por enquanto o que se vê são dezenas de comentários criticando os erros de roteiro e cenas sem sentido que acontecem frequentemente na trama. A rejeição nas redes sociais pode ser sentida também na média de audiência: no último sábado, 21, o folhetim marcou apenas 19,9 pontos, recorde negativo e inaceitável para o horário.

O folhetim já tinha passado por uma queda entra a primeira e a segunda semana de exibição. Se a história de Brisa (Lucy Alves) marcou 24,2 pontos de média na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país, nos primeiros seis dias de exibição, esse número caiu para 22,8 pontos nos capítulos exibidos entre 17 e 22 de outubro.

Os internautas apontam dezenas de furos de roteiro principalmente na história do sumiço Brisa, que se torna incoerente em uma novela com temática sobre tecnologia. Há ainda a estreia de Jade Picon como atriz, que coleciona críticas negativas do público e da imprensa e desagrada com seu sotaque forçado.

Na web, o público não perde a oportunidade de criticar o folhetim diariamente:

Travessia tá TÃO ruim, mas TÃO ruim, que é difícil acreditar que é a novela da mesma autora que escreveu A Força do Querer. — dan 💫 (@itxdan13) October 28, 2022

Gentes

Eu quero muito gostar de #Travessia

Mas a novela parece perdida

Roteiro mal construído, personagens sem sentido, relações sem interesse...

Tô achando uma bela bosta

E olha que pra eu falar isso é pq tá ruim mesmo, pq eu gosto de coisa ruim hein — Rafael Crema (@rafaelcrema) October 22, 2022

Se pisar no chão tem que assistir Travessia https://t.co/Bg98eU0Xo9 — vhagar nããooo (@pdrbnt) October 26, 2022