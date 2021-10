João Pedro Zappa novelas: conheça a carreira do ator

João Pedro Zappa já atuou em dezenas de produções, mas é em Nos Tempos do Imperador que ele tem roubado a cena. O intérprete de Nélio Pindaíba tem ganhado destaque ao se apaixonar por Dolores (Daphne Bozaski), esposa de seu patrão Tonico (Alexandre Nero). Além da atual trama das seis, João Pedro Zappa já esteve em outras novelas da emissora.

Quais novelas João Pedro Zappa fez?

O ator começou sua carreira em 2007, com uma participação especial na extinta sitcom Cilada, produzida pelo Multishow entre 2005 e 2009. Desde então. João Pedro Zappa apareceu diversos seriados como Guerra e Paz (2008), Cinquentinha (2009), Morando Sozinho (2010) e Segunda Dama (2014).

Foi em 2014 que o artista conquistou seu primeiro papel em novelas da Globo. Zappa interpretou a versão jovem de Bento em Além do Tempo. Em 2015, ele participou do seriado Questão de Família, na pele do personagem Miguel, e em 2017, esteve na série Os Dias Eram Assim.

Zappa continuou trabalhado em seriados nos anos seguintes. Em 2019, o ator protagonizou o seriado Santos Dumont, produzido pela HBO, em que interpretou o famoso inventor brasileiro – esse foi seu papel de maior destaque até então.

Nélio em Nos Tempos do Imperados

Em 2021, o ator está no ar em sua segunda novela. Seu personagem é o melhor amigo de Tonico e acompanha o deputado em suas loucuras pelo poder. O rapaz conseguiu entrar na universidade graças ao dinheiro sujo conquistado pelos seus pais, Batista (Ernani Moraes) e Lota (Paula Cohen), e foi durante o curso de Direito que ele conheceu o personagem de Alexandre Nero.

Durante o casamento de Tonico e Dolores, o rapaz se encanta com a irmã de Pilar (Gabriela Medvedovski). “Sua filha… Como cresceu! Virou uma mulher! Uma bela mulher!”, diz Nélio para Eudoro (José Dumont).

Cinema

O ator de 33 anos também se destacou no cinema. Em 2017, ele foi o protagonista do filme Gabriel e a montanha, que se tornou um dos filmes mais elogiados daquele ano. O longa conta a história do economista brasileiro Gabriel Buchmann, morto aos 28 anos ao subir uma montanha no Malaui, na África. A produção foi vencedora de dois prêmios na Semana da Crítica de Cannes.

Anteriormente, ele também esteve no filme Boa Sorte (2014), em que interpretou dum garoto com problemas de comportamento e viciado em remédios. No longa, Zappa é par romântico de Deborah Secco, que vive um jovem viciada em drogas e portadora do vírus HIV. Os dois se conhecem em uma clínica de reabilitação e vivem um romance que mudam suas vidas.

