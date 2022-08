Jogo de hoje no SBT exibe Athletico PR x Palmeiras na Libertadores

Athletico PR x Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, 30 de agosto de 2022, pela semifinal da Copa Libertadores da América. O jogo de hoje no SBT começará às 21h30 (Horário de Brasília), logo após o capítulo inédito da novela Poliana Moça. e terá transmissão para todo o Brasil ao vivo.

Qual o horário do jogo de hoje no SBT?

O Jogo de hoje no SBT entre Athletico PR x Palmeiras vai passar a partir das 21h30 (horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do país.

O Athletico Paranaense recebe o Palmeiras nesta terça, na Arena da Baixada, para a primeira partida da semifinal da Libertadores na temporada. Classificado depois de deixar o Estudiantes para trás, o clube paranaense promete brigar até o fim contra o favorito Verdão, atual campeão do torneio.

Com transmissão do SBT, o confronto vai passar para todos os estados do Brasil com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting, Edmilson e Nadine Basttos. O torcedor pode sintonizar tanto no canal principal como nas afiliadas para assistir ao jogo da Libertadores hoje.

Athletico PR x Palmeiras

Data: Terça-feira, 30/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

Onde assistir: SBT, Site do SBT e SBT Vídeos

Como assistir Athletico PR x Palmeiras online pelo celular

Além de acompanhar o jogo do Athletico e Palmeiras hoje pela TV, o torcedor também tem a oportunidade de assistir com toda a comodidade através do seu próprio celular e o melhor: sem pagar nada.

Isso porque o site do SBT (www.sbt.com.br) retransmite o embate da Libertadores nesta terça-feira. O torcedor pode escolher se quer assistir pelo celular, tablet ou no computador, seja pelo navegadora através do site ou no aplicativo SBT Vídeos.

Acompanhe o guia a seguir e saiba como assistir SBT online hoje.

1 – O primeiro passo é acessar o site do SBT, tanto pelo celular como pelo computador. Ao abrir o site, você verá um anúncio no alto da página escrito “AO VIVO”, em branco e vermelho, ao lado do logo do SBT. Basta clicar na escrita.

2 – Depois, um player vai aparecer no meio da tela do seu celular, onde o logo do SBT aparece. Aí, basta apertar o player em vermelho para a transmissão do canal aparecer online pelo celular ou computador. Não é preciso logar em nenhuma conta para assistir.

Programação do SBT hoje

Além de saber qual jogo vai passar no SBT hoje, terça-feira em 30 de agosto de 2022, o torcedor também confere qual é a programação completa do canal para não perder nenhum lance. Fique atento porque a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado, principalmente pelo horário.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:00 Horário eleitoral gratuito

13:45 Esmeralda

15:00 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

18:00 Cuidado Com O Anjo

18:15 A Desalmada

19:45 SBT Brasil

20:30 Horário eleitoral gratuito

20:55 Poliana Moça

21:30 Libertadores

23:15 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

01:30 Operação Mesquita

02:15 Que Não Viu Vai Ver

Leia também: Quando começa a Champions 22/23: calendário completo