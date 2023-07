Jogo do Flamengo vai passar na Globo hoje, 12/7?

Nesta quarta-feira, 12 de julho, o jogo da Globo será exibido para todo o Brasil, menos para o estado de São Paulo, ao vivo e de graça. Dá para acompanhar do conforto do seu sofá ou também pelo celular como e onde quiser. Vem ver a programação e todos os detalhes da partida.

Qual é o jogo da Globo no Rio de Janeiro hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Athletico e Flamengo pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. O duelo começa às 21h30, horário de Brasília, pela segunda rodada das quartas de final.

Com a narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Ricardinho, a emissora exibe a partida para todo o Brasil, menos para o estado de São Paulo, que exibe o filme "Logan" no 'Cinema Especial'.

Como no primeiro jogo o Flamengo venceu por 2 a 1, com gols de Pedro e Bruno Henrique, os cariocas só precisam do empate para avançar até a semifinal. Já o Furacão tem que marcar dois gols ou mais para seguir na competição. Em caso de empate na soma dos placares (o Athletico ganhar por 1 a 0, por exemplo), é a disputa de pênaltis que define o vencedor.

Não tem gol fora de casa e prorrogação na Copa do Brasil.

Como assistir a Globo na internet?

Além de acompanhar o jogo na televisão, o torcedor também pode curtir de graça com a retransmissão na plataforma Globoplay, serviço de streaming. Por se tratar de um canal aberto, não precisa ser assinante para ver a programação.

Acesse www.globoplay.globo.com ou entre no aplicativo pelo celular, Android ou iOS, faça o seu cadastro na Conta Globo de graça com email e a senha. Se preferir, dá para logar com a conta do Facebook ou Google. Daí, retorne ao menu principal e escolha a opção "Agora na TV".

Daí, é só esperar a programação da emissora carregar e assistir. Mas lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização.

Quartas de final da Copa do Brasil

Além do embate entre Flamengo e Athletico, outros três jogos serão disputados esta semana pela rodada de volta nas quartas de final da Copa do Brasil.

Quarta-feira, 12/07:

Grêmio x Bahia - 19h (SporTV e Premiere)

Athletico PR x Flamengo - 21h30 (Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime)

Quinta-feira, 13/07:

Palmeiras x São Paulo - 20h (Amazon Prime)

Sábado, 15/07:

Corinthians x América MG - 16h30 (Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime)

