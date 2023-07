Hoje tem jogo de vôlei feminino? Confira a programação - 12/07

O primeiro de quartas de final da Liga das Nações será nesta quarta-feira, 12 de julho, em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos. Confira a agenda de jogos de vôlei feminino para acompanhar ao vivo hoje.

Programação de jogos de vôlei feminino na quarta-feira

Neste dia 12, a Liga das Nações dá início às quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino, e duas seleções entram em quadra hoje. O Brasil volta a jogar na quinta-feira, 13.

Os confrontos entre Polônia contra a Alemanha e Estados Unidos e Japão valem vaga na semifinal.

Polônia x Alemanha | 18h - vôlei feminino

Onde assistir: SporTV 2 e VBTV

O duelo entre a Polônia e a Alemanha põe líder e último colocado, respectivamente, frente a frente nas quartas de final da Liga das Nações no vôlei feminino. O vencedor do embate vai enfrentar o Brasil ou a China.

As polonesas somaram dez vitórias e duas derrotas, enquanto as alemãs ficaram com sete triunfos e cinco derrotas.

Na terceira semana da fase classificatória, a Polônia venceu a Alemanha por 3 sets a 2, com parciais de 15/25, 25/19, 25/19, 19/25 e 17/15. O cenário é completamente diferente nesta quarta-feira, mas é possível dizer que a Polônia é a grande favorita.

Estados Unidos x Japão | 21h30 - vôlei feminino

Onde assistir: SporTV 2 e VBTV

Anfitriã da segunda fase, a equipe feminina dos Estados Unidos no vôlei reencontra o Japão nesta quarta-feira, nas quartas de final da Liga das Nações. O vencedor vai enfrentar a Turquia ou a Itália.

O elenco norte-americano ficou em segundo lugar com dez vitórias e duas derrotas, enquanto as japonesas ocuparam a sétima posição com oito triunfos e quatro jogos perdidos.

Durante a segunda semana de confrontos, Estados Unidos e Japão se enfrentaram na fase classificatória em Brasília, capital federal do Brasil. Por 3 sets a 2, as japonesas superaram o elenco bicampeão com as parciais de 23/25, 25/23, 25/19, 23/25 e 15/6. Mesmo com a derrota na primeira fase, as americanas são favoritas no confronto.

Confira o desempenho de Brasil ou China na Liga das Nações na primeira fase

Como funciona a fase classificatória da Liga das Nações?

A Liga das Nações começa dezesseis seleções na primeira fase, onde cada elenco joga 12 vezes por três semanas, com quatro partidas a cada semana. Cada vitória é importante para conquistar pontos e, assim, buscar uma melhor colocação na tabela.

Os oito melhores da classificação (incluindo os Estados Unidos, anfitriã da segunda fase), garantem a vaga para as quartas de final do torneio. Daí, começa a segunda fase no vôlei feminino.

O cruzamento olímpico é o que define as quartas de final: o primeiro lugar joga contra o oitavo, o segundo elemento enfrenta o sétimo e assim sucessivamente. Daí, os times brigam também na semifinal, terceiro lugar e a final em 15 e 16 de julho respectivamente.

QUARTAS DE FINAL LIGA DAS NAÇÕES

Polônia x Alemanha

EUA x Japão

Brasil x China

Turquia x Itália

SEMIFINAL VÔLEI FEMININO

Polônia ou Alemanha x Brasil ou China

EUA ou Japão x Turquia ou Itália

FINAL DA LIGA DAS NAÇÕES

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Leia também:

Qual é a premiação da Liga das Nações