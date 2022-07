Jove e Juma ficam juntos? Casal se separa e Jove conhece outra

Depois de muito vai e vem na trama, Jove e Juma ficam juntos e se casam, mas o relacionamento da dupla não dura por muito tempo e logo eles se separam novamente na novela Pantanal. O futuro do casal fica incerto, pois Juma se aproxima de Zé Lucas e não quer mais ter contato com o marido. Jove fica enciumado e se desafia a esquecer a esposa, por isso ele realiza uma viagem para fora do estado e por lá acaba conhecendo outra mulher.

O que acontece após a nova separação de Juma e Jove em Pantanal

A Globo ainda não revelou qual será o destino do casal no até o final do remake, mas te contamos o que aconteceu na versão de 1990. Depois que Juma descobre que Jove traiu sua confiança ao revelar uma foto do Velho do Rio para mostrar a Zé Leôncio, o casal se separa durante muitos capítulos, cerca de uns 30. Juma fica decidida a não perdoar o marido e se muda de forma definitiva para sua tapera. Jove fica desolado, mas não consegue convencer a amada a voltar com ele.

Quem aproveita essa separação é Zé Lucas, que vai até a tapera para ver o estado de Juma e acaba se aproximando da moça ao prometer que não deixará ninguém expulsá-la da tapera. Juma aceita o apoio e permite que o cunhado passe a morar com ela. Os dois então convivem diariamente, caçam juntos, cuidam de tudo na tapera e não pisam mais na fazenda de José Leôncio. O pecuarista até tenta levar o filho de volta, mas não tem sucesso.

Ao descobrir que seu irmão mais velho está vivendo com sua esposa, Jove fica possesso de ciúmes. Ele promete acabar com a raça de Zé Lucas caso os dois se cruzem e fica decidido a esquecer Juma. Durante este tempo de separação, Jove viaja para um rodeio de Barretos, em São Paulo. Por lá, ele conhece uma jovem chamada Miriam – papel de Rose Abdallah em 1990. O caçula de Zé Leôncio se diverte com as atrações do rodeio e passa o dia na companhia de Miriam.

No final do dia, Jove revela para Miriam que não conseguiu hospedagem na região e a moça então o convida para ficar com ela em seu quarto. Jove chega a considerar a possibilidade, mas nega a proposta quando pensa em Juma. Miriam não aceita o “não” do personagem e tenta a todo custo seduzi-lo. Porém, ela não consegue o que quer. Jove se nega a ir para a cama com Miriam e retorna para o estado de Mato Grosso do Sul, sozinho.

Enquanto isso, Juma continua morando com Zé Lucas na tapera, mas não por muito tempo. Os dois nunca chegaram a ter um relacionamento ou trocar nem mesmo um beijo durante todo esse período, mesmo assim o Velho do Rio resolve intervir na situação e conversa com a jovem. A entidade aconselha que Juma mande Zé Lucas embora para evitar uma guerra entre irmãos.

Ao escutar as palavras do Velho, Juma admite que sente saudade de Jove e aceita mandar Zé Lucas embora, pois não quer uma briga entre ele e seu marido. Assim, termina a convivência da dupla na tapera. No final das contas, nem Juma e nem Jove começam a namorar outras pessoas, mas o casal ainda passa mais alguns capítulos separados.

Até que o Velho do Rio conversa com Jove e diz que o perdoa pela situação da foto, ele também promete que ajudará o neto a recuperar Juma. Agindo como cupido, o guardião diz para Juma que perdoou Jove e que ela deveria fazer o mesmo. Juma leva em consideração as palavras do “pai postiço” e quando Jove vai até a tapera mais uma vez para se desculpar, ela aceita as palavras do marido. Jove e Juma ficam juntos então em Pantanal, se beijam apaixonadamente e retomam o relacionamento.

Quem vai interpretar Miriam em Pantanal de 2022?

Miriam será interpretada pela atriz Liza Dal Dala, agroecóloga que chega para balançar o casamento de Juma e Jove. O caçula viajará para Santa Catarina, onde irá conhecer melhor um método de plantio que pretende implantar na fazenda do pai.

A moça será uma das especialistas no assunto e despertará o interesse de Jove, que começará a se aproximar dela – o rapaz vai até tirar sua aliança de casamento.

Liza Dal Dala produziu e estrelou o curta “Rosas Agressivas”, além de ter uma carreira no teatro. Recentemente, fez uma participação especial no seriado Bom Dia, Verônica, disponível na Netflix.

Jove e Juma ficam juntos ou voltam a se separar no final de Pantanal?

Depois que retomam o relacionamento, Jove e Juma ficam juntos até o final da novela. O casal não se separa mais ao longo dos demais capítulos, apesar de ainda terem intrigas aqui e ali – principalmente devido a Juma querer a todo custo passar o resto de sua gravidez na tapera. Porém, nada mais os separa. Além disso, depois que os dois voltam a ficar juntos, Zé Lucas não corre mais atrás de Juma. Ele se acerta com Jove e garante que nada aconteceu entre Juma e ele durante o tempo em que moraram na tapera.

Alguns capítulos mais tarde, o bebê de Juma nasce. Quando sente as dores do parto, a moça vai sozinha até o rio para o nascimento. Logo, o Velho do Rio aparece e a auxilia. Depois, ela retorna para a tapera, onde encontra Jove, que conhece a filha pela primeira vez.

No final da novela Pantanal, Jove e Juma ficam juntos e felizes. O casal se muda em definitivo para a fazenda de José Leôncio e Jove passa a ser o responsável pela administração dos negócios do rei do gado, que morre no último capítulo.

Herdeira do casal será interpretada por filha de autor

Maria Marruá Leôncio, a filha de Juma e Jove, será papel de Lia Luperi. A menina é filha de Bruno Luperi, autor responsável pelo remake, e bisneta de Benedito Ruy Barbosa, autor original da trama. Se nada mudar entre as versões, a aparição da garota acontecerá apenas no último capítulo da novela, quando há um salto de alguns anos e a filha do casal aparece mais velha, por volta dos 8 anos de idade.

E Lia Luperi não é a única parente de Benedito Ruy Barbosa no remake, o irmão dela, Theo Luperi, também vai fazer uma participação especial no folhetim. O garoto vai interpretar Antero/Anterinho, o filho de Irma com Trindade. Ele também só deve aparecer no último capítulo.

Além das crianças, a atriz que interpreta Zefa no folhetim também é da família Barbosa. A famosa se chama Paula Barbosa e é neta de Benedita de Ruy Barbosa e prima de Bruno Luperi.

