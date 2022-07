Rose Abdallah atriz em Pantanal: como está a Miriam da 1ª versão

Personagem se envolveu brevemente com Jove

Rose Abdallah atriz em Pantanal interpretou Miriam na primeira versão da novela, em 1990. Ainda não se sabe se a personagem estará no remake. Em 1990, a mulher e Jove (Marcos Winter/Jesuíta Barbosa) se conheciam durante uma das viagens do herdeiro de José Leôncio (Marcos Palmeira) e tinham um breve envolvimento. Mas afinal, por onde anda a atriz?

Como está Rose Abdallah atriz em Pantanal?

Rose Abdallah atriz em Pantanal hoje tem 60 anos de idade e é mais conhecida pelos seus trabalhos no teatro. Na televisão, esteve por último na série Sob Pressão, em 2021, na Rede Globo, e em Os Anos Eram Assim, em 2017. Atualmente, ela faz parte da companhia de teatro fundada por Antônio Abujamra, chamada os Privilegiados, na qual trabalha como atriz e diretora. No Instagram, a atriz compartilha cliques de sua rotina e de seus trabalhos na televisão e no teatro.

A atriz tem outros títulos famosos no currículo. Além de Pantanal, ela estava na oitava temporada de A Grande Família, em 2008; em filmes, participou de Feliz Natal (2008), Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro (2010), Strovengah – Amor Torto (2011), Natureza Morta (2020) e Não Vamos Pagar Nada (2020). Ela também pode ser assistida no seriado Vítimas Digitais (2019).

Em Pantanal de 1990, trama escrita por Benedito Ruy Barbosa, a atriz interpretou Miriam, uma mulher que entra na trama para bagunçar o coração de Jove. Eles se conheceram enquanto o filho de Madeleine (Ittala Nandi/Karine Teles) estava no Rodeio de Barretos, no interior de São Paulo, em uma época em que o rapaz havia terminado com Juma (Cristiana Oliveira/Alanis Guillen).

O filho de José Leôncio se envolve com Miriam para tentar esquecer o amor que sente por Juma. Eles até se envolvem por um tempo, mas o romance não vai pra frente. Ele se dará conta que a menina-onça é o seu verdadeiro amor, assim como ela. Sendo assim, a participação de Rose Abdallah atriz em Pantanal foi curta.

Miriam vai estar no remake?

Ainda não se sabe se a personagem estará no remake da Globo e qual atriz irá interpretá-la. Ela não aparece na lista divulgada pela Globo sobre os personagens que vão entrar na novela nas próximas semanas e também não há nenhuma notícia sobre a escalação da artista para o papel.

Por enquanto, o público acompanha a aproximação entre José Lucas (Irandhir Santos) e Juma. A protagonista sente uma mistura de hostilidade e desejo pelo caminhoneiro, mas nada irá acontecer entre eles. Em breve, Jove e Juma vão se acertar e se casarão em uma cerimônia realizada na fazenda.

Quem ainda vai entrar em Pantanal?

Érica (Marcela Fetter) – A jornalista chegará na região para fazer uma reportagem sobre o bioma e se envolverá com José Lucas de Nada. Ela voltará para a região dizendo que está grávida do caminhoneiro.

Deputado Ibraim (Dan Stulbach) – O personagem é um poderoso e influente deputado federal do Mato Grosso do Sul. É pai de Érica e obrigará José Lucas a se casar com sua filha após ela engravidar.

Solano (Rafa Sieg) – Matador contratado por Tenório (Murilo Benício).

Ingrid (Gisela Reimann) – Mãe de Érica.

Filhos de Juma e Irma (Lia e Theo Luperi) – Os atores mirins são filhos de Bruno Luperi e bisnetos de Benedito Ruy Barbosa. Vão aparecer no capítulo final da novela.

