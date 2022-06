Jove e Juma se casam e confusão encerra festa; saiba quando

Após altos e baixos na relação por conta das diferenças entre o casal, Jove e Juma se casam na novela Pantanal. A dupla sobe ao altar pouco depois da revelação que a moça está a espera de um bebê. Porém, nem tudo são flores na festa que celebra a união. Uma confusão que envolve faca, golpe de karatê e Alcides acaba com a comemoração.

Jove e Juma se casam em Pantanal

Jove e Juma se casam na novela Pantanal em uma cerimônia dupla, se nada mudar entre o remake e a versão da Manchete de 1990. O casal divide o dia especial com Muda e Tibério, que também sobem ao altar para trocar alianças. A cerimônia acontece na fazenda da família Leôncio e é realizada por um padre.

Antes de fazer a cerimônia dos casais, o padre opta por conversar com os noivos e é surpreendido pela sinceridade de Juma. O religioso fica chocado quando Juma revela que está “prenha” do amado antes do casamento. Apesar de tudo, o padre topa realizar a união, contanto que Juma se batize antes. O batizado de Juma então acontece pouco depois na beira do rio.

Quando chega o grande dia em que Jove e Juma se casam na novela Pantanal, a felicidade toma conta da dupla até certo ponto. Pois na festa após a cerimônia, uma confusão acaba com o clima de comemoração. Tudo começa quando Alcides, que está muito bêbado, começa com provocações. Primeiro, ele tira sarro da situação e comenta: “frozô casando mais a onça marruá, quem diria”. Depois, o peão tenta dançar com Maria Bruaca na frente de Tenório, o que não acaba bem.

Uma discussão nasce e Alcides logo pega sua faca, ameaçando a vida de Jove. A briga se estende e quando o peão se aproxima do noivo, Alcides leva vários golpes seguidos e desmaia. Tenório vai até o corpo e diz que Alcides está morto.

Após pensar que se tornou um assassino, Jove é consolado por Juma. Como esperado, o clima de comemoração vai embora e a festa acaba ali mesmo. Porém, para a felicidade de Jove, pouco depois ele é informado que Alcides está vivo e que tudo não passou de um susto.

“Aquele peão [Alcides] estragou um dos casamentos mais bonitos que eu já tinha feito em minha vida”, comenta o padre que realizou a cerimônia em papo com Zé Leôncio.

Jove e Juma se casam quando na novela Pantanal de 2022?

Ainda não há previsão oficial de quando Jove e Juma se casam no remake da TV Globo. A cena da primeira vez que a dupla vai para a cama deve acontecer em meados de julho, de acordo com o andamento da trama. Depois disso, Juma descobre sua gravidez e só então acontece o casamento. Assim, as cenas da cerimônia devem ser exibidas por volta de agosto, se o remake seguir a ordem dos acontecimentos da versão original de 1990 da Manchete.

Quem mais se casa na novela Pantanal

Além da cerimônia em que Juma e Jove se casam, mais algumas trocas de alianças acontecem ao longo do folhetim. Entre os personagens que não chegam ao altar, Zé Lucas fica noivo de Irma na reta final da novela, mas a obra de Benedito Ruy Barbosa não mostra a oficialização da união do casal.

Alcides e Maria Bruaca ficam juntos, mas não chegam a se casar. A dupla vai embora do pantanal nos últimos capítulos. No remake, ainda não se sabe se haverá alguma mudança sobre o assunto. Veja quem ainda deve casar no remake:

José Leôncio e Filó: o fazendeiro vai subir ao altar para oficializar seu romance com Filó. A ideia aparece na mente do rei do gado quando Tadeu propõe que só irá se casar com Zefa, caso seu pai transforme Filó em esposa. Zé Leôncio aceita o trato e mais tarde pede a amada em casamento ao se declarar na frente de todos. Infelizmente, o casal não tem um final feliz, já que José Leôncio sofre um infarto e morre um dia após o casório.

Guta e Marcelo: na mesma festa em que José Leôncio e Filó se casam, Guta e Marcelo trocam alianças. A dupla não estava planejando se casar, mas foi chamada ao altar durante a cerimônia e aceitou. Os dois entram no casamento como convidados dos noivos e saem de lá marido e mulher. A dupla termina o folhetim lado a lado e com um filho.

Tadeu e Zefa: depois de muito negar a “amarração” do casamento, Tadeu cede e sobe ao altar com Zefa. Os dois se casam na mesma cerimônia que José Leôncio e Filó e trocam juras de amor durante a festa que marca a união dos casais.

Muda e Tibério: a dupla se casa no mesmo dia que Juma e Jove. Por conta da briga entre o filho mais novo de José Leôncio e Alcides, o casal não tem a chance de comemorar a festa até o fim. Porém, o final da dupla é feliz, após Muda desistir de se vingar de Tenório e passar a curtir a vida de casada.

